《美國國籍法案》包含涉及依親移民保障（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

拜登總統推動的2021年《美國國籍法案》中，也包含許多涉及依親移民的保障，華裔聯邦眾議員趙美心是法案的主要贊助人之一，周三也提到法案中有關家庭移民的條文，和保障依親移民的重要性。

美亞正義推動會引述的數據顯示，亞裔佔目前美國移民人數的40%，到了2055年，亞裔移民將會是最大族裔。

而亞裔移民社區中，有七成透過依親移民來美，而超過30年，依親移民上限沒有改變，有超過400萬的人正在排隊等候中，另外也有超過100萬人和其家屬在職業移民排隊中。

排隊最久的移民來自墨西哥、印度、中國、菲律賓和越南，一些需要等超過20年。

而依親移民在一些關於移民政策的辯論中，卻可以引起爭議。

趙美心說：「依親移民讓新移民工作時，可依靠父母照顧孩子，或幫助資助他們創業，尤其是在銀行拒絕貸款時，所以移民也比較少依賴政府補助，移民創業的比例也比較高，也比土生土長的人更會買房子成為屋主。」

在民主黨人推動的《美國國籍法案》中，將找回過去20年沒有用的移民簽證數額；增加各國的簽證上限；允許申請依親移民獲批准但仍在等候綠卡的人，提前來和家屬團聚；允許持工作簽證移民的伴侶工作；制止對同性伴侶家屬的歧視；將多元簽證從5萬增加到8萬等。

亞裔正義推動會主席John Yang也強調，《美國國籍法案》除了是移民改革法之外，也是推動移民民權的法案。

Yang說：「大家從媒體報導中知道，近來幾個星期顯著增加的針對亞裔襲擊事件，其中一個原因是因為很多人一直把亞裔當成是外國人，所以《美國國籍法案》是重要的，法案建立亞裔是美國社會的其中一部分，讓亞裔不被視為外國人，而是社會的一分子。」

趙美心表示，《美國國籍法案》可以在聯邦眾議院通過，而到了參議院則需要爭取共和黨人的支持。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。