《美國國籍法案》包含涉及依親移民保障（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

拜登總統推動的2021年《美國國籍法案》中,也包含許多涉及依親移民的保障,華裔聯邦眾議員趙美心是法案的主要贊助人之一,周三也提到法案中有關家庭移民的條文,和保障依親移民的重要性。

美亞正義推動會引述的數據顯示,亞裔佔目前美國移民人數的40%,到了2055年,亞裔移民將會是最大族裔。

而亞裔移民社區中,有七成透過依親移民來美,而超過30年,依親移民上限沒有改變,有超過400萬的人正在排隊等候中,另外也有超過100萬人和其家屬在職業移民排隊中。

排隊最久的移民來自墨西哥、印度、中國、菲律賓和越南,一些需要等超過20年。

而依親移民在一些關於移民政策的辯論中,卻可以引起爭議。

趙美心說:「依親移民讓新移民工作時,可依靠父母照顧孩子,或幫助資助他們創業,尤其是在銀行拒絕貸款時,所以移民也比較少依賴政府補助,移民創業的比例也比較高,也比土生土長的人更會買房子成為屋主。」

在民主黨人推動的《美國國籍法案》中,將找回過去20年沒有用的移民簽證數額;增加各國的簽證上限;允許申請依親移民獲批准但仍在等候綠卡的人,提前來和家屬團聚;允許持工作簽證移民的伴侶工作;制止對同性伴侶家屬的歧視;將多元簽證從5萬增加到8萬等。

亞裔正義推動會主席John Yang也強調,《美國國籍法案》除了是移民改革法之外,也是推動移民民權的法案。

Yang說:「大家從媒體報導中知道,近來幾個星期顯著增加的針對亞裔襲擊事件,其中一個原因是因為很多人一直把亞裔當成是外國人,所以《美國國籍法案》是重要的,法案建立亞裔是美國社會的其中一部分,讓亞裔不被視為外國人,而是社會的一分子。」

趙美心表示,《美國國籍法案》可以在聯邦眾議院通過,而到了參議院則需要爭取共和黨人的支持。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。