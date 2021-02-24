拜登政府宣布各州每周可獲1450萬劑疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登政府周二表示，各州政府從今起，每星期可以獲得1450萬劑新型肺炎疫苗，比拜登上任時增加接近六成，而多間生產疫苗的製藥廠周二也向國會表示，他們可以在幾星期內把產量提升至超過2億劑。

維珍尼亞州聯邦眾議員Morgan Griffith說：「疫苗供應量仍然加快，接種美國人的首要障礙。」

這障礙也是疫苗生產商周二參加國會視像聽證的主題。

Pfizer藥廠首席業務總監John Young說：「我們初時想加大生產疫苗時是有遇上問題，我們可望在7月底前運送那三億劑。」

Moderna也作出同樣承諾。

Moderna總裁Stephen Hodge說：「簡單答就是我們相信，我們可望在限期前完成。」

Johnson and Johnson的單劑疫苗也可能在本週內獲得緊急使用許可。

Johnson and Johnson美國醫療事務副總裁Richard Nettles說：「我們準備好一獲得緊急使用許可，立即運送接近400萬劑疫苗。」

除了生產和分發外，疫苗面對新變種病毒能否提供保護也是焦點。

Novavax藥廠商業執行副總裁兼首席業務總監John Trizzino說：「在我們的疫苗加入新病毒株，我們都有經驗而且可以很快完成。」

Pfizer正考慮再接種第三劑來加強保護。

Young說：「我們正與FDA商討，可能發展一款升級版疫苗，有需要時來對抗新變種。」

與此同時，白宮宣布增加疫苗分發數量．

白宮發言人Jen Psaki說：「各州這週將接收1450劑，比總統上任時的860萬劑增加了。」

更多州也開始讓更多人接種。

康湼狄格州州長Ned Lamont說：「從下週一開始，3月1日，所有55歲以上的人都可接種疫苗。」

全國有超過13%人口接種至少第一劑疫苗。

田納西州教師Susan Mitchell說：「令我感到好過點，知道我們至少得到少許保護。」

有接近6%人口完成接種兩劑，但之後又可以怎樣呢？

白宮抗疫專家Anthony Fauci醫生說：「普通常識告訴你，你的公共衛生措施無需太嚴謹，但我們想要的是，我們想要得到CDC確實的建議，我相信很快會公佈。」

等候的同時，生活逐漸開始回復疫症前的模樣，餐廳終於可以重開，在紐約經檢測和戴口罩的球迷，在接近一年後，周一晚終於可以親身看Brooklyn籃網對戰沙加緬度帝王。

另一方面，聯邦監管部門已經通知Pfizer和BioNTech，計劃批准兩間公司的申請，放寬他們的疫苗要儲存在超低溫條件，容許可以儲存在標準的冷凍溫度，此舉可以令更多場地加入成為接種疫苗的中心，例如是較小型的藥房和醫生診所，也可以把疫苗儲存在他們現有的雪櫃或者冰櫃，也可以幫忙接種疫苗，有助加快接種疫苗進度，預計FDA最快會在周三公佈新指引。

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