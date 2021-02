拜登政府宣布各州每周可獲1450萬劑疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登政府周二表示,各州政府從今起,每星期可以獲得1450萬劑新型肺炎疫苗,比拜登上任時增加接近六成,而多間生產疫苗的製藥廠周二也向國會表示,他們可以在幾星期內把產量提升至超過2億劑。

維珍尼亞州聯邦眾議員Morgan Griffith說:「疫苗供應量仍然加快,接種美國人的首要障礙。」

這障礙也是疫苗生產商周二參加國會視像聽證的主題。

Pfizer藥廠首席業務總監John Young說:「我們初時想加大生產疫苗時是有遇上問題,我們可望在7月底前運送那三億劑。」

Moderna也作出同樣承諾。

Moderna總裁Stephen Hodge說:「簡單答就是我們相信,我們可望在限期前完成。」

Johnson and Johnson的單劑疫苗也可能在本週內獲得緊急使用許可。

Johnson and Johnson美國醫療事務副總裁Richard Nettles說:「我們準備好一獲得緊急使用許可,立即運送接近400萬劑疫苗。」

除了生產和分發外,疫苗面對新變種病毒能否提供保護也是焦點。

Novavax藥廠商業執行副總裁兼首席業務總監John Trizzino說:「在我們的疫苗加入新病毒株,我們都有經驗而且可以很快完成。」

Pfizer正考慮再接種第三劑來加強保護。

Young說:「我們正與FDA商討,可能發展一款升級版疫苗,有需要時來對抗新變種。」

與此同時,白宮宣布增加疫苗分發數量.

白宮發言人Jen Psaki說:「各州這週將接收1450劑,比總統上任時的860萬劑增加了。」

更多州也開始讓更多人接種。

康湼狄格州州長Ned Lamont說:「從下週一開始,3月1日,所有55歲以上的人都可接種疫苗。」

全國有超過13%人口接種至少第一劑疫苗。

田納西州教師Susan Mitchell說:「令我感到好過點,知道我們至少得到少許保護。」

有接近6%人口完成接種兩劑,但之後又可以怎樣呢?

白宮抗疫專家Anthony Fauci醫生說:「普通常識告訴你,你的公共衛生措施無需太嚴謹,但我們想要的是,我們想要得到CDC確實的建議,我相信很快會公佈。」

等候的同時,生活逐漸開始回復疫症前的模樣,餐廳終於可以重開,在紐約經檢測和戴口罩的球迷,在接近一年後,周一晚終於可以親身看Brooklyn籃網對戰沙加緬度帝王。

另一方面,聯邦監管部門已經通知Pfizer和BioNTech,計劃批准兩間公司的申請,放寬他們的疫苗要儲存在超低溫條件,容許可以儲存在標準的冷凍溫度,此舉可以令更多場地加入成為接種疫苗的中心,例如是較小型的藥房和醫生診所,也可以把疫苗儲存在他們現有的雪櫃或者冰櫃,也可以幫忙接種疫苗,有助加快接種疫苗進度,預計FDA最快會在周三公佈新指引。

