舊金山校區與教師工會仍未就上課日數達共識（視頻）

舊金山(三藩市)聯合校區公開重開校園的工作進度,提及與工會的協議中,仍然未能夠就學生每星期學生親身上課的日數達成共識,加上疫情仍有很多不確定因素,無法訂出確實重開日期。

還有18天,舊金山公校學生在家遙距上課踏入一周年,不過舊金山聯合校區與教師工會就重開公校的協議上仍然未達成共識。

校區總監Vincent Matthews周二公開雙方的最大分歧,就是學生每星期回校上課的日數。

總監表示,校區的提議分為兩個組別,對於一些校園有更多空間,或者只有少部分家長同意讓子女回校上課的學校,校區會提供5天全日回校上課,每天上課5小時,至於教師工會在這個組別上,建議4天上課,不過是半天回校,半天在家中遙距上課,每星期上課14小時。

Matthews說:「我們不希望只是提供半天上課,我們知道在中間接送子女回家是困難的,我們希望有一致性,讓學生全日回校上課。」

另外,一些有更多家長要求子女回校上課的學校,由於考慮到校園未必有足夠空間,在要保持社交距離的情況下,未必能容納所有學生,因此對於這些學校,校區建議每星期提供兩天全日回校上課,將學生分散在不同的日子回校,另外3天維持遙距上課。

而工會在這個組別的學校,一樣主張4天回校,但每天只上半天課。

教委會周二開會就這份協議進行表決,不過就算協議獲通過,校區及工會未達成共識,學生一樣無法回校上課。

當再次被問到能否定下確實的重開公校日期,校區指,由於仍然有很多不確定因素,因此未能定下日期。

舊金山聯合校區副總監Enikia (Nikki) Ford Morthel說:「我們不能預測教職員何時能夠接種疫苗,亦不能預測舊金山何時進入紅色或橙色抗疫級別,更不能預測我們何時與工會達成共識。」

根據協議,如果舊金山留在紫色級別,只要市府為教職員接種疫苗,工會同意回校授課,當疫情回落到橙色,或最輕微的黃色,不論有沒有疫苗,公校就能夠重開。

校區表示,以上的公校重開方案,是針對一些接受特殊教育的學生、學前班、幼稚園至二年級的學生。

另外,中半島San Mateo Foster City校區將於3月8號恢復,幼稚園至小學二年級的面授課堂,一週後就輪到小三至小五復課,復課以混合模式進行,每週上兩個早上的面授課,其餘三天為網上遙距上課,而初中則會在春假後復課。

