舊金山(三藩市)發生搶劫輪椅的案件,幾個匪徒將一個60歲男人從他的電動輪椅拉下來,還對他拳打腳踢,然後搶走他的輪椅,事主事後要爬回家裡,警方呼籲市民協助破案,拘捕幾名疑犯。

警方指出,上星期三晚上9點左右,4個男人在Market街以南Mary街搶走60歲拉美裔事主的輪椅,匪徒打事主的臉,將他從輪椅拉下來,然後用腳踢他。

其中一個匪徒坐在輪椅上,與同黨逃離現場,事主要從街道爬上行人道,再爬回家裡,他受了傷,沒有生命危險。

警方呼籲如果有市民當時用手機拍下案發過程,或者附近有監控錄像,請聯繫警方提供資料,匿名舉報熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

