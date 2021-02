【KTSF】

舊金山(三藩市)周二宣布即時結束對外遊回來的人士要十天居家檢疫的強制要求,但市府仍呼籲市民外遊後,最好遵照州府建議,外遊後回家自願檢疫的做法。

舊金山去年12月中開始強制旅遊後返回的市民居家檢疫十天,違例者可面對輕罪處理。

周二市府宣布由於疫情舒緩,即時取消這項強制居家檢疫的命令,可是當局呼籲市民如果前往距離舊金山120英里以外的地方,包括Tahoe湖和Shasta等地旅遊之後,回家仍然最好自願居家十天檢疫隔離,因為加州流行的變種病毒,許多是因為居民外遊之後染疫傳播,所以衛生局表示,最好還是盡量留在家中,避免旅遊,並且做好個人衛生措施,包括戴口罩,保持距離和勤洗手。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。