【KTSF】

周二發表的一份報告警告,更具傳染性的英國變種病毒可能導致3月有新一輪爆發,建議當局容許民眾只接種一劑疫苗,以加快疫苗接種進度。

明尼蘇達大學傳染病研究中心的科學家發表報告,呼籲聯邦食品及藥物管理局(FDA)及聯邦疾病防控中心(CDC)趕快修訂疾苗接種指引,讓更多美國人可更快接種疫苗。

他們建議暫停接種第二劑疫苗,來加快疫苗接種進度,又指65歲以上人士應優先獲得疫苗,因為這群體的染疫死亡率最高。

報告指,基於證據顯示,Moderna一劑疫苗都能提供良好的保護,FDA應考慮批准民眾只接種一劑Moderna疫苗。

