聯合國人權理事會關注香港情況 王毅駁斥指控

【有線新聞】

英國、德國等代表在聯合國人權理事會提及香港,認為北京政府侵害港人權利,中國外長王毅在會上駁斥指控,說對香港未來充滿信心。

聯合國人權理事會視像召開高級別會議,多國在會上關注香港議題,歐盟代表認同香港的情況持續惡化,透露與會各方同意需要立即行動。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示:「各人同意若情況繼續惡化採取的行動,例如香港的選舉過程被激進地改革,或司法獨立被進一步侵蝕。」

英國外相藍韜文說,港區國安法明顯違反中英聯合聲明,港人權利被有系統地侵犯,不能再坐視不理。德國外長馬斯表明,聯合國的世界人權宣言不容北京政府打壓香港公民自由。

與會的中國外長王毅駁斥指控,反對藉人權問題干涉別國內政。王毅表示:「人權不是少數國家的專利,更不能成為向別國施壓干涉內政的工具。中國支持世界各國本著相互尊重的原則,加強人權交流與合作,但我們反對以雙重標準對別國攻擊抹黑,反對借人權問題干涉別國內政。」

王毅說對香港未來充滿信心,港區國安法彌補香港在維護國家安全方面的長期法律漏洞,有利一國兩制行穩致遠,保障港人基本權利、自由。

