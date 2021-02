舊金山教委會宣布暫停處理公校改名議題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)公立學校重開遙遙無期,但教育委員會在這個關鍵時刻,反而先處理公校改名及Lowell高中改革等問題,3名教委正面臨被罷免的壓力,備受批評下,教委會主席終於宣布暫停處理公校改名的事,現階段會全力推進重開公校。

作風一向強硬的教委會主席Gabriela Lopez,周日在舊金山紀事報撰文,承認在通過44間公校改名的過程上出現了錯誤,她為此負上責任,並宣布負責改名的委員會,所有會議即時停止。

教委會打算將來重啟討論時,會加入歷史學家的意見,至於現階段讓學生回校上課,是教委會唯一會處理的事項。

Lopez亦指,經過這個聲明後,她以後不會再評論有關公校改名的事。

教委會1月份以6比1通過就市內44間公校改名,受影響的包括林肯高中及華盛頓高中等,因為這些人物被認為與種族主義等爭議性議題扯上關係,但教委會討論及諮詢過程被批評不夠透明度,亦沒有足夠歷史理據支持,更令教委會飽受批評是,公校重開停滯不前,教委會反而花時間處理較為次要的改名議題。

教委會主席Lopez、副主席Alison Collins,以及委員莫力加更面對被罷免的壓力,一班家長周日成立了罷免3人的網站,截至周一已經收集到超過1,200個簽名,不過至少要收到7萬個簽名,罷免的機制才會啟動。

舊金山公校的學生進行遙距上課即將踏入一周年,但學校重開日期仍然未定,令不少家長非常不滿,自上星期起,一班家長帶同子女去到他們所就讀的學校外,即場透過視像上課,向校區及教委會無聲抗議,表達他們渴望回校上課的聲音。

教師工會表示,與校區有關親身授課的協議仍在協商當中,唯一仍未達成共識的是,每星期回校上課的日數,工會主張4天,有半日回校上課,校區希望是兩天全日上課。

