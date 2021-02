丹麥新型肺炎變種病毒在加州傳播激增（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州周一通報的新冠肺炎新增案例創下自去年11月以來的新低,另外,根據舊金山(三藩市)加大發布的新數據顯示,最早在丹麥發現的變種病毒L452R,目前在加州傳播的趨勢激增。

加州州長紐森周一分別前往南加州Long Beach縣和中谷的Kern縣關注加州疫苗接種的情況。

紐森說:「我們將有接近750萬人接種至少一劑疫苗,這已經比以色列全國都多,世界上也僅有少數國家的人接種疫苗人數超過加州。」

加州的疫情數據方面,加州周日新增3,495宗案例,是自去年11月1日,也就是112天以來新低數據,還有多項數據也顯示,加州的疫情明顯緩和。

紐森說:「今天的確診感染率為3%,你想想在30天之前是8.9%,今天的3%是一個月前的3分之1,一個月之前的今天,我們通報加州史上最高死亡數字,單日7,064人死亡,今天我們仍要悲劇的看到,233人染疫死亡,但遠比一個月前的人少了。」

至於加州至今累計案例為3,446,611宗,共有49,338染疫死亡,到周日為止已經有超過743萬人接種了疫苗。

紐森表示,加州平均每天可以為20萬人接種疫苗,但是疫苗生產數量不足,導致疫苗供不應求,並非加州施打疫苗的能力不夠。

紐森說:「本周我們預期收到140萬劑,下星期我們很感恩於現在拜登政府很看重我們,將會收到150萬劑疫苗。」

紐森又強調,加州有35個縣已經開始為教師注射疫苗,預料對於學校重開親身授課的進度有幫助。

至於許多小商業關注的20多億疫情紓困金計畫,紐森透露最快將在周二發布申請詳情。

另外,今年1月中,Santa Clara縣衛生官員就注意到,Santa Clara縣幾起大規模疫情中發現到的一種最早在丹麥出現的變種病毒L452R,舊金山加大近日發布的新數據顯示,該病毒已在加州廣泛出現,在44個縣的染病樣本中占了超過一半。

科學家發現這種病毒雖然沒有英國變種病毒傳播速度快,但也比原本的新冠病毒更容易傳染。

有新證據顯示,該病毒可能會增加確診者重症和死亡的風險,而且即使施打過疫苗的人,對於這款病毒的抗體較弱,可能還是會入侵人體免疫系統。

