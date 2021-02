【KTSF】

加州周日新增6,760宗確診,累計超過344萬宗,再多280人死亡,全美疫情緩和,連預測死亡人數都有所下降,不過有衛生官員指,距離戰勝疫情還有一段距離,白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指,或許到了明年,大家仍然要戴口罩。

美國新冠病毒出現首宗死亡病例一年後的今天,又即將迎來另一個可怕里程碑。

Fauci醫生指,自1918年以來出現的流感大流行後,美國從未遇過如此嚴重的疫症,預計美國的死亡人數幾天後會超過50萬人。

而華盛頓大學的數據預測,到了6月1日,會有多91,000人死於疫情,Fauci醫生指,之所以不斷提醒大家遵守防疫措施,就是不想令已經很嚴重的疫情再度惡化。

除了保持社交距離及戴口罩外,衛生官員亦鼓勵大家接種疫苗,因為疫苗有機會將致命的新冠病毒轉變成普通感冒。

根據CDC的數據,美國有超過1800萬人已經接種了兩劑疫苗,不過為了保障大家的安全,Fauci認為到了明年,民眾可能仍然要戴口罩。