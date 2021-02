【KTSF】

總統拜登周一舉行默哀及點燈儀式,悼念50萬新型肺炎死者。

拜登說:「每天我都會在口袋裡,放一張時間表的小卡片,上面是因疫情死亡的人數,今天我們看到一個令人心碎的數字,500,071人。」

拜登續道:「我們會記住每一個死去的人,他們曾經的生活,他們愛著的人,我向您保證,我們將克服這個困難,但我的內心為正經歷痛苦的人感到痛心,上帝祝福你們。」

拜登命令聯邦政府機構未來5天下半旗致哀,白宮周一已下半旗,拜登亦呼籲美國所有人在日落時以燭光默哀,向死者致意。

華盛頓國家大教堂亦鳴鐘500次以表達哀悼。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。