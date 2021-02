華裔與非裔社區網上慶祝文化傳統活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

2月是非洲裔歷史月,同時也是華裔和許多亞裔慶祝農曆新年的月份,舊金山華人社區與非洲裔社區聯手合作,共同主持慶祝華裔與非洲裔文化傳統的線上視像活動。

慶祝活動在鑼鼓、舞獅和爆竹聲中熱鬧開場,舊金山CYC社區青年中心,連同灣景獵人角地區的YMCA,以及華埠社區發展中心CCDC共同主辦這次慶祝活動。

2月是全美非洲裔歷史月,而華裔慶祝農曆新年通常也在2月,自從社區青年中心10年前開始與舊金山灣景區的非洲裔社區開展互動交流以來,今年首次因為疫情改為視像,慶祝兩個族裔的文化傳統,來自舊金山的州府與市府官員分別向華裔和非洲裔表示祝賀。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「在今年我們慶祝黑人歷史月和農歷新年之際,我們也慶祝我們的社區,亞裔和非洲裔社區無法想像的堅韌精神,以各種方式團結在一起,互相照顧,在這個艱難時期,我們必須保持安全,繼續互相照顧,謝謝大家,非洲裔歷史月快樂,牛年快樂。」

加州眾議員邱信福(David Chiu)說:「我和我的家人都是華裔,生活在非常多元化的灣景區,這是一個將兩個非常棒的社區,聯在一起的活動,當我們團結起來就會更強大,我們可以一起走向更好未來,我相信2021年將會是更好的一年。」

兩個社區的代表還分別交流各自的傳統文化,包括非洲裔的清潔傳統儀式,華裔的太極功夫,介紹兩個族裔的著名歷史人物,以及音樂創作等,當中最引人注目的還有勇士隊的主將,紛紛用中文送來祝福:「新年快樂,農曆新年是件大事,對灣區華裔也有很久歷史,當我們和所有這裡的粉絲在一起會帶來一個非常快樂的農曆新年,新年快樂,大吉大利,萬事如意,萬事如意。」

