華裔與非裔社區網上慶祝文化傳統活動（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

2月是非洲裔歷史月，同時也是華裔和許多亞裔慶祝農曆新年的月份，舊金山華人社區與非洲裔社區聯手合作，共同主持慶祝華裔與非洲裔文化傳統的線上視像活動。

慶祝活動在鑼鼓、舞獅和爆竹聲中熱鬧開場，舊金山CYC社區青年中心，連同灣景獵人角地區的YMCA，以及華埠社區發展中心CCDC共同主辦這次慶祝活動。

2月是全美非洲裔歷史月，而華裔慶祝農曆新年通常也在2月，自從社區青年中心10年前開始與舊金山灣景區的非洲裔社區開展互動交流以來，今年首次因為疫情改為視像，慶祝兩個族裔的文化傳統，來自舊金山的州府與市府官員分別向華裔和非洲裔表示祝賀。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「在今年我們慶祝黑人歷史月和農歷新年之際，我們也慶祝我們的社區，亞裔和非洲裔社區無法想像的堅韌精神，以各種方式團結在一起，互相照顧，在這個艱難時期，我們必須保持安全，繼續互相照顧，謝謝大家，非洲裔歷史月快樂，牛年快樂。」

加州眾議員邱信福（David Chiu）說：「我和我的家人都是華裔，生活在非常多元化的灣景區，這是一個將兩個非常棒的社區，聯在一起的活動，當我們團結起來就會更強大，我們可以一起走向更好未來，我相信2021年將會是更好的一年。」

兩個社區的代表還分別交流各自的傳統文化，包括非洲裔的清潔傳統儀式，華裔的太極功夫，介紹兩個族裔的著名歷史人物，以及音樂創作等，當中最引人注目的還有勇士隊的主將，紛紛用中文送來祝福：「新年快樂，農曆新年是件大事，對灣區華裔也有很久歷史，當我們和所有這裡的粉絲在一起會帶來一個非常快樂的農曆新年，新年快樂，大吉大利，萬事如意，萬事如意。」

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