影評：《叔.叔》一段低調的黃昏之戀

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對同志男子在人生黃昏找到彼此,能否開拓新戀情?

70歲的計程車司機阿柏,結婚多年並有兩個成年孩子。兒子事業有成;女兒和比她年紀輕的男子交往,雖然男友還沒有立業,但也因為肚子裡的孩子,而在社會壓力下要先結婚。阿柏一天在在公園認識65歲的阿海。原本只想做普通朋友,但隨著彼此更深一層的認識,也開始一段親密關係。阿海也和孩子同住,在同志社交圈中有更多的經驗。但是阿海兒子,也比父親保守得多。阿柏和阿海人到黃昏相遇,也挑起兩人長期塵封的同性愛慾。但是在面對現有家庭的壓力,是否能在晚年活出真實的自己?

這是導演楊曜愷的第三部長篇作品,影片有一種靜態美。兩個家庭中,成員之間的關係,經常都是以亞洲非言語型勢帶出,許多鏡頭都是無聲勝有聲。

飾演阿柏的香港資深演員太保和飾演阿海的袁富華,他們彼此帶出的溫暖,表情可以是平淡,眼神和手勢卻突出。他們多方、長時間壓抑的慾望,一些看似簡單,如看海和市場買菜、甚至是躺在彼此身邊的鏡頭,都可感受到他們從這些片刻中,取得一定的滿足。縱然並不一定會地久天長,這也是電影刻意不下的定論。

飾演夫妻的太保和區嘉雯,在香港金像獎中分別獲得最佳男主角和最佳女配角。

亞洲同志影片當中,一般以年輕人為主人翁,晚年人物為主是難能可貴的作品。畢竟晚年同志人士所處於的社會環境和年輕人大有不同,例如他們經常已經有家室,而且面對健康和精神孤單的問題,能體現給觀眾了解,機會少見。

《叔.叔》在美國的英文片名是《Twilight’s Kiss》,也就是暮之吻的意思。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影本週在北美市場線上開映。可以透過虛擬戲院:舊金山的Roxie、Balboa 和Vogue。柏克萊或El Cerrito 的Rialto 戲院。個別戲院的網站買票觀看,支持社區戲院。觀眾也可以透過主要的串流平台租看,例如Amazon Prime、Google Play、Vudu 等。

電影網頁:https://strandreleasing.com/films/twilights-kiss/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Twilight’s Kiss” shares a delicate love story between two men discovered late in life

“Screening Room” reviews “Twilight’s Kiss (Suk Suk)”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://strandreleasing.com/films/twilights-kiss/

Now showing at virtual cinemas of San Francisco (Roxie, Balboa, Vogue), Berkeley (Rialto) and El Cerrito (Rialto). Also streaming on major VOD platforms such as Amazon Prime Video, Google Play and Vudu.