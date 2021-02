【KTSF】

有最新研究發現,開車上下班也可能會導致罹患癌症。

根據加大Riverside分校的研究人員,每天開車超過20分鐘的駕駛人士,有曝露於兩種有毒化學物甲醛和苯的風險,而甲醛和苯是是可以在車上的地毯、油漆和燃料中找到的可致癌物。

研究人員的研究對象是來自洛杉磯、聖地牙哥、橙縣、南灣Santa Clara縣和東灣Alameda縣的駕駛人士,發現當中至少9成人有10%機率會吸入這些有毒化學物,原因很可能是當中部分駕駛人士,每天上下班開車要大約一小時,而全國的平均上下班開車時間也在這個範圍內。

根據人口普查局2018年的數據,全國的平均上下班開車時間單程要大約27分鐘。

