德州百年一遇暴風雪 華裔居民及學生談災情（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

德州碰到百年一遇的暴風雪，許多地方斷水斷電，本台訪問住在College Station的華裔居民及學生，了解他們目前的情況。

天花板漏水，警鈴大響，整個房間淹水，來自灣區，就讀於德州農工大學的許清然（Zoe Hui）說，這是她的隔壁公寓，水管結冰爆裂，廁所還有房間的天花板都漏水，還有這張照片，水柱從牆壁沖出一個小洞，她很慶幸自己的公寓沒事。

許清然說：「我們讓那些沒水沒電的人住，讓他們留下直到暖和。」

College Station位於休斯敦西北方，開車一個半小時，老布希總統圖書館就位於農工大學裡面。

住在College Station已經18年的黃思純說，德州每幾年會下一次雪，每次都是半天或一天，雪馬上融掉，但從來沒有碰過這樣的情況。

黃思純說：「沒有人想過整個德州所有的路，有雪有冰整個星期，政府報告整的地方完全覆蓋，全部低於冰點，可能沒試過。」

黃思純家星期天晚上傳出像大氣球爆炸聲音，隔天早上家裡的浴室噴頭開始漏水，連到前門的燈因為限電只剩15分鐘，他馬上到車庫拿出工具，做個導管把噴頭的水導到馬桶，暫時止住門前漏水，此時電也停了，他很慶幸家裡還有水。

黃思純說：「從來沒試過停電，有些區完全沒電，我這個區半個鐘頭有電，半個鐘頭沒電，就是限電，有的人連水都沒有，因為大部分水管在閣樓上邊的時候，上邊就不夠xxxx。」

在食物供應畫面，照片上超級市場的牛奶雞蛋搶購一空，還須在寒冷的戶外排隊，他們說就像是回到新冠疫情初期。

德州農工大學也是軍事學校，這幾天學生加入義工，幫忙剷雪，派發食物給收容中心的災民。

許清然說：「我們開放校園，從食物庫、紅十字會派發更多必需品，我們能更提供災民住所電力，讓他們不受凍。」

德州冬天向來以溫暖著稱，夏天氣溫破百度更是家常便飯，這次的冬季風暴讓德州人懷念酷熱的夏天。

許清然說：「我來自加州，到德州我想會比較熱，但這麼冷的經驗還是第一次。」

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