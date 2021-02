德州百年一遇暴風雪 華裔居民及學生談災情（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

德州碰到百年一遇的暴風雪,許多地方斷水斷電,本台訪問住在College Station的華裔居民及學生,了解他們目前的情況。

天花板漏水,警鈴大響,整個房間淹水,來自灣區,就讀於德州農工大學的許清然(Zoe Hui)說,這是她的隔壁公寓,水管結冰爆裂,廁所還有房間的天花板都漏水,還有這張照片,水柱從牆壁沖出一個小洞,她很慶幸自己的公寓沒事。

許清然說:「我們讓那些沒水沒電的人住,讓他們留下直到暖和。」

College Station位於休斯敦西北方,開車一個半小時,老布希總統圖書館就位於農工大學裡面。

住在College Station已經18年的黃思純說,德州每幾年會下一次雪,每次都是半天或一天,雪馬上融掉,但從來沒有碰過這樣的情況。

黃思純說:「沒有人想過整個德州所有的路,有雪有冰整個星期,政府報告整的地方完全覆蓋,全部低於冰點,可能沒試過。」

黃思純家星期天晚上傳出像大氣球爆炸聲音,隔天早上家裡的浴室噴頭開始漏水,連到前門的燈因為限電只剩15分鐘,他馬上到車庫拿出工具,做個導管把噴頭的水導到馬桶,暫時止住門前漏水,此時電也停了,他很慶幸家裡還有水。

黃思純說:「從來沒試過停電,有些區完全沒電,我這個區半個鐘頭有電,半個鐘頭沒電,就是限電,有的人連水都沒有,因為大部分水管在閣樓上邊的時候,上邊就不夠xxxx。」

在食物供應畫面,照片上超級市場的牛奶雞蛋搶購一空,還須在寒冷的戶外排隊,他們說就像是回到新冠疫情初期。

德州農工大學也是軍事學校,這幾天學生加入義工,幫忙剷雪,派發食物給收容中心的災民。

許清然說:「我們開放校園,從食物庫、紅十字會派發更多必需品,我們能更提供災民住所電力,讓他們不受凍。」

德州冬天向來以溫暖著稱,夏天氣溫破百度更是家常便飯,這次的冬季風暴讓德州人懷念酷熱的夏天。

許清然說:「我來自加州,到德州我想會比較熱,但這麼冷的經驗還是第一次。」

