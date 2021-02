德州大部分民眾恢復供電 但結冰水管爆裂致房屋水浸

【KTSF 江良慧報導】

在德州,大部分民眾的電力已經恢復,所以也有暖氣,但一些結冰的水管就開始爆裂,導致房屋水浸,德州有一半地區發出警示,提醒民眾要先煲滾水才可飲用,很多地區目前還是缺水缺糧食,而且情況可能還有持續多幾天。

一架軍用飛機從加州把84,000支樽裝水運抵德州Galveston,在休斯敦和San Antonio的大型食物食水分發中心,就有數以千計的人開車排隊領取食水和糧食。

居住在Arlington市Sylvia Hill說:「我認為沒有人料到會這樣,現在最主要就是生存,直到開始回暖為止。」

另一名居民Aaliyah Diew說:「沒有食水,真的很糟糕,我還有一個7歲孩子,很辛苦。」

德州有大約1600萬人目前面對食水短缺的問題,原因是德州超過1200個公共水利系統,因為冬季風暴和電網失靈導致的問題仍有待修理。

隨著惡劣天氣逐漸過去,當局表示,電網緊急狀態也已受控,但還是有數以萬戶人家停電,而要所有人恢復供電,電力公司工程人員必須先修理風暴期間損毀的設施,預計需時幾天,小鎮Abilene有7人因為天氣問題而死亡,有義工在一堆長者夫婦家裡發現他們,當時氣溫只有華氏12度。

Abilene消防局長Cande Flores說:「他們不願意離開寓所,所以她在24小時後帶著食物回去,發現那個丈夫死在床上。」

已經面對大規模停電和嚴寒的居民當中,有人更是禍不單行,在San Antonio這個屋苑的居民,更要目睹自己的家園被火焚燒。

火警災民Melissa Webb說:「我已經整個星期不能上班,現在我們在裡面所有的都沒有了。」

有記者在採訪消防員時,屋苑部分大樓倒塌,由於消防水龍頭結冰,加上食水供應有問題,都令消防員救火工作加倍困難。

多個城市都要應付連串問題,Del Rio的市長Bruno Lozano表示,他們市內的污水系統這個星期曾經停電一小時,導致部分污水滲進了市內部分低窪地區。

Lozano說:「這豈止是歷史性或史無前例,這是連鎖反應,壞中之最壞。」

德州州長Greg Abbot再次呼籲要調查經營德州電網系統的ERCOT,並要求ERCOT的行政總裁Bill Magness辭職。

Magness在CNN新聞網公開回答那些問題:「(記者:你怎麼還能保住工作,經過了這樣一個星期?)我們會解釋所做的每一步,解釋此舉如何影響整個電網的情況,若結果是這樣,就是這樣結果,我們就是要問責,我們想要問責並解釋我們所做的,然後再看看會怎樣。」

