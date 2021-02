舊金山華埠中央警局將由懂中文華裔警官接任分局長（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

負責管理舊金山(三藩市)華埠治安的中央警局出現人事變動,將會有一名懂講中英雙語的華裔警官接任分局長一職,即將上任的局長周四下區宣傳警局一條新的中文報案熱線。

華裔警官吳俊偉(Julian Ng)星期六開始履新,將會取代易文耀成為中央警局新一任分局長。

吳俊偉說:「我首先要繼續向社區介紹自己,我想學習及認識所有人,我幾日前已經開始,亦會一直繼續做。」

吳俊偉在舊金山華埠土生土長,直到25歲才搬走,雖然在過去20多年的警員生涯當中,他並沒有駐守過中央警局,但他表示,對華埠很熟悉,吳俊偉亦懂聽懂講中文,普通話比較流利。

近日灣區發生多宗疑似針對亞裔市民的襲擊案及劫案,警方周四在華埠向市民及商戶宣傳警局新設的一條中文報案熱線,電話是(415)558-5588。

警方表示, 除了報案外,會有說中文的警員解答市民對案件的查詢,不過如果是緊急情況,仍然需要致電911求助。

舊金山警察局指揮官鄺友信(Daryl Fong)說:「目的在於教育我們的商戶,特別是過年期間,有甚麼資源去保障安全及提高意識,尤其是過去幾個月發生多宗針對亞裔社區的罪案。」

鄺友信表示,警局一直有跟進各個案件,調查犯案動機是否出於對某個族裔的偏見,近日暫時發現一宗這類事件。

剛過去的星期日,一名83歲的長者在田德隆區無故被推跌,導致盤骨骨折,疑犯已經被捕,警方透露,事主是華裔,亦懷疑犯案動機與族裔有關。

