舊金山警局預算案或解僱167警員 警委會投票否決（視頻）

本台早前報道過,舊金山(三藩市)警察局未來兩年的預算中,預期要削減約3700萬元經費,局方可能因此解雇167名警員來平衡開支,警察委員會周三晚一致否決這項預算案。

警察委員會周三晚以4比0否決警局針對削減近3700萬經費所得出的預算案,不過警委會的表決只是象徵式投票,沒有法律約束力,最終決定權會落在市長及市參議會手上。

根據警方的預算,為了達到收支平衡,警局在未來兩年需要解雇大約210名職員,包括167名警員及43名文職員工。

舊金山警察局局長Bill Scott說:「我絕對不贊成這些削減,因為會對我們的部門,造成巨大的影響。」

根據警局的資料顯示,可能被解雇的167名警員當中,亞裔佔了28%,但全市亞裔警員的比率只佔17%,因此如果最終落實削減警力的話,相信市內亞裔警員會進一步減少。

局長Scott指出,解雇警員會由年資最淺的開始,由於警局正進行改革,最新入職的警員,反而是族裔背景最多元的一群。

Scott說:「如果最終真的落實削減警力的話,華埠這裡的中央警局將會解雇9個警員,而華人聚居的Ingleside區,亦會解雇13名警員。」

舊金山以至是整個灣區,近日都發生多宗針對亞裔的罪案,部分事件更加是無故對長者施襲。

代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,市府過去6個月出現了一筆超過1.2億的意外盈餘,幫補市府的經費,他相信市府並不需要解雇任何職員去平衡預算,而佩斯金亦表明,他不支持解雇警員。

佩斯金說:「疫情期間有很多不確定因素,加上某類罪案正在上升,我自己會確保警局有足夠的警力,不會解雇任何警員。」

受到疫情影響,舊金山市府的收入大減,令很多市府部門都要開源節流,加上全國性一個「削減警局經費」的運動,舊金山警察局亦面對不少壓力。

警局在過去的財政年度已經沒有添置新的警車,減少招募警員,並大幅削減警員的加班費,來減輕財政壓力,局長承認,市內暴力罪案正在上升,社區仍然需要警員,因此現在並不適合削減警力。

