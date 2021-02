【KTSF】

有一項研究表示,如果僱主提供PPE個人保護裝置給員工使用,比起員工自行準備使用率馬上翻倍。

PPE在防止疫情擴大和個人健康安全防護方面發揮著重要作用,CDC國家職業安全與健康研究中心問卷調查了742位非衛生健康醫療行業的人,調查對象不從事遠程居家工作,並且在去年6月疫情大爆發之前,從未在工作中使用PPE。

調查結果顯示,在自行準備的情況下,只有29%的人使用了PPE。

但是調查發現,僱主免費提供PPE,使用率則翻倍。

在這次調查中,超過一半使用過PPE的人是應僱主的要求而使用。

