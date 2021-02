【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠星期一有華裔商舖老闆,據稱為了見義勇為幫助一名被搶劫的事主而開槍,之後警方扣留該華裔老闆,地檢處不肯回應是否會起訴他。

該老闆經營的商舖星期四沒有開門營業,陳錫澎表示,目前希望給予他和家人空間平伏心情。

本地新聞台KPIX報導指,有匿名警員透露,有幾名警員和調查員並不願意拘捕該名老闆,又指警局扣留了他少於12小時。

在星期一傍晚近6點,一名30幾歲白人女事主在Franklin夾9街攝影時,被人企圖搶走她的相機,附近的商舖有華裔老闆見狀後開了四槍,並無擊中任何人,匪徒事後坐車逃走,期間撞傷該名女事主。

