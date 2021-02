布里德批評媒體持續報導亞裔長者暴力案 加劇社區分歧（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

2月慶祝農曆新年和非洲裔歷史月,舊金山亞洲文化基金會連同一些非洲裔文化機構,周四晚在網上舉行交流活動,市長布里德在座談會中談到近期發生針對亞裔長者的暴力事件,批評媒體持續報導這些事件,加劇社區之間的分歧。

過去在舊金山市政廳舉行的亞太文化基金會的新年活動,今年改在線上舉行,市長布里德先是提到亞裔和非洲裔在過去一年經歷的挑戰。

布里德說:「不論是受病毒不成比例的衝擊,或成了暴力對象,和種族偏見產生的仇恨對象,我們城市不容忍這些暴力與仇恨,我們也明白,必須在其社區與人相見,必須強化我們的社區,從源頭防止這暴力的發生。」

布里德提到有一些非洲裔少年到華埠巡邏,試圖防止暴力案件發生,要是把不同社區的人都看成是家人,就不會傷害他們,但是她也對媒體持續報導這些暴力事件感到不滿。

布里德說:「非常傷心看到媒體一直報導這些罪案,我覺得這不公平的擴大分歧,我們可以透過藝術交流來讓傷口愈合。」

會談中請來舊金山兩個博物館的執行主任來談文化交流的重要。

非洲裔後代博物館執行主任Monetta White說:「我們應該找共通點,因為身為人類,我們的共通點多於分歧,在非洲裔後代博物館,我們有不同文化背景的觀眾,他們喜愛藝術和我們的社群,共情是最重要的。」

亞洲藝術博物館執行主任許杰說:「這也不應是只此一次的事情,比方說,非洲裔歷史月不應該只是在2月,而應該是全年、有貫徹性的交流,透過和社區組織的合作,讓我們有好機會把我們的價值觀帶入社區中。」

除了座談會之外,周四晚的節目還有非洲裔和亞裔藝術機構的表演。

