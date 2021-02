德州突來暴風雪 當地華裔學生感措手不及（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

德州休斯頓逐漸恢復供電,有中國留學生表示,在德州讀書幾年,從未遇過這樣的嚴寒天氣,令人措手不及,這幾天他們的生活怎麼過。

Houston很少下雪,幾日前出現這樣的雪景。

Rice大學國際學生李佳燁說:「一出門是白色,一開始比較正常,許多路都封了,大家都待在家裡,但是到週二的時候,一開始是網停了沒有互聯網,中午時開始沒電。」

來自中國的李佳燁是Rice大學的學生,在大學附近租房子住,今次冬季風暴,家裡停電將近兩天。

李佳燁說:「這種情況不太行,所以跟學校宿舍的老師說,學校裡的宿舍有沒有空房,可以回去住一下,學校裡還是有水和電,學校的老師也很理解,安排了房間,然後就搬回學校裡住。」

這幾天的經歷最令李佳燁害怕的是什麼。

李佳燁說:「因為沒有電沒有暖氣的情況下,主要是外面也非常的冷,你坐在房間就可以感覺到冷氣一直往裡滲透,我估計這裡的房子也不是為了這種非常嚴寒的天氣設計,絕緣也沒有做得這樣嚴密吧。」

在休斯敦4年,見過兩次下雪,今次積雪這麼多是第一次看見。

李佳燁說:「這一次我感覺許多同學沒有意識到這冬季風暴有這麼的嚴重,雪本身不嚴重,只是給整個系統帶來的癱瘓比較嚴重。」

李佳燁周三晚知道公寓恢復供電,周四從學校搬回家裡,經歷這一次,她表示會在家中儲存多些食物和照明用品,準備萬一再次停電,她也感覺到當地沒有應對嚴寒天氣的準備。

李佳燁說:「可以感覺到和以往的颶風比起來,這次的暴風雪提醒會少一點,可能以前沒有應對過這樣的類似的情況,因為颶風每年都有,可是這種下雪的情況不是每年都有。」

