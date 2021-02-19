德州突來暴風雪 當地華裔學生感措手不及（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

德州休斯頓逐漸恢復供電，有中國留學生表示，在德州讀書幾年，從未遇過這樣的嚴寒天氣，令人措手不及，這幾天他們的生活怎麼過。

Houston很少下雪，幾日前出現這樣的雪景。

Rice大學國際學生李佳燁說：「一出門是白色，一開始比較正常，許多路都封了，大家都待在家裡，但是到週二的時候，一開始是網停了沒有互聯網，中午時開始沒電。」

來自中國的李佳燁是Rice大學的學生，在大學附近租房子住，今次冬季風暴，家裡停電將近兩天。

李佳燁說：「這種情況不太行，所以跟學校宿舍的老師說，學校裡的宿舍有沒有空房，可以回去住一下，學校裡還是有水和電，學校的老師也很理解，安排了房間，然後就搬回學校裡住。」

這幾天的經歷最令李佳燁害怕的是什麼。

李佳燁說：「因為沒有電沒有暖氣的情況下，主要是外面也非常的冷，你坐在房間就可以感覺到冷氣一直往裡滲透，我估計這裡的房子也不是為了這種非常嚴寒的天氣設計，絕緣也沒有做得這樣嚴密吧。」

在休斯敦4年，見過兩次下雪，今次積雪這麼多是第一次看見。

李佳燁說：「這一次我感覺許多同學沒有意識到這冬季風暴有這麼的嚴重，雪本身不嚴重，只是給整個系統帶來的癱瘓比較嚴重。」

李佳燁周三晚知道公寓恢復供電，周四從學校搬回家裡，經歷這一次，她表示會在家中儲存多些食物和照明用品，準備萬一再次停電，她也感覺到當地沒有應對嚴寒天氣的準備。

李佳燁說：「可以感覺到和以往的颶風比起來，這次的暴風雪提醒會少一點，可能以前沒有應對過這樣的類似的情況，因為颶風每年都有，可是這種下雪的情況不是每年都有。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。