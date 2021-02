CDC警告病毒變種可能導致新型肺炎個案急升

【KTSF】

美國最高層衛生官員周四就新型肺炎變種病毒發出新的警告,原因是有最新報告指出,病毒變種可能會導致新型肺炎個案急升。

隨著美國發現更多新型肺炎變種個案,也令更多人關注這些高度傳染的變種病毒株。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「我知道這些變種令人擔心,尤其是我們看到有進展的跡象,我今天提及它們是因為我也擔心。」

雖然美國的新型肺炎個案正在下降,但CDC兩項新報告就警告,變種病毒可能會導致新型肺炎感染個案急升。

來自疾控中心和明尼蘇達州衛生部的研究人員在其中一份報告中,詳細列出最先在英國發現的變種病毒的個案,早前有模型數據顯示,這種可能更易傳染的病毒株,可能會在3月成為美國最主要的變種,衛生官員都敦促民眾立即採取行動減慢傳播。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「當輪到你接種疫苗時就去接種,這不但對你、你家人和社區有益,也將會對我們國家疫情爆發有重大影響。」

Anthony Fauci醫生曾經表示,到4月時,所有美國人都可以接種疫苗,不過他現在就說要延後至5月或者6月,原因是Johnson and Johnson的單劑新型肺炎疫苗生產方面溝通出錯,導致疫苗不能如期供應給市場。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。