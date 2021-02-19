CDC警告病毒變種可能導致新型肺炎個案急升

February 19, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

美國最高層衛生官員周四就新型肺炎變種病毒發出新的警告，原因是有最新報告指出，病毒變種可能會導致新型肺炎個案急升。

隨著美國發現更多新型肺炎變種個案，也令更多人關注這些高度傳染的變種病毒株。

聯邦疾控中心（CDC）總監Rochelle Walensky說：「我知道這些變種令人擔心，尤其是我們看到有進展的跡象，我今天提及它們是因為我也擔心。」

雖然美國的新型肺炎個案正在下降，但CDC兩項新報告就警告，變種病毒可能會導致新型肺炎感染個案急升。

來自疾控中心和明尼蘇達州衛生部的研究人員在其中一份報告中，詳細列出最先在英國發現的變種病毒的個案，早前有模型數據顯示，這種可能更易傳染的病毒株，可能會在3月成為美國最主要的變種，衛生官員都敦促民眾立即採取行動減慢傳播。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說：「當輪到你接種疫苗時就去接種，這不但對你、你家人和社區有益，也將會對我們國家疫情爆發有重大影響。」

Anthony Fauci醫生曾經表示，到4月時，所有美國人都可以接種疫苗，不過他現在就說要延後至5月或者6月，原因是Johnson and Johnson的單劑新型肺炎疫苗生產方面溝通出錯，導致疫苗不能如期供應給市場。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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