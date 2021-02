美國平均日增新症跌至10萬以下 風暴拖慢疫苗接種（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎每天平均新症數目上星期首次下跌至10萬以下,是多個月來的新低,不過冬季風暴就拖慢了國內多個州分的疫苗接種工作。

下雪和零度以下的低溫,令伊利諾伊州到德州疫苗接種和運送工作減慢,不過其實真正的問題是疫苗極度供不應求。

白宮首席新型肺炎醫療顧問Anthony Fauci醫生曾說,到4月底時,所有人都可以接種疫苗,但他現在卻說,Johnson & Johnson未能像預期一樣提早運送疫苗。

Fauci說:「時間表可能要延長至或許5月中到5月底和6月初,但可能要到6月、7月和8月才可以讓所有人都接種疫苗。」

而在周一,美國新增53,000多宗確診,是4個月以來的新低,新症和住院人數下降程度是自疫情以來最快。

Fauci醫生說:「我們要小心不要過度興奮,因為我們還有變種的挑戰。」

最先在南非發現能更快傳播的變種病毒株,已經出現在美國8個州,最先在英國發現的變種,就證實在40個州有個案。

專家強調還是要戴口罩和遵守其他安全措施,才可以令個案數字下降。

Fauci醫生說:「我們要繼續直到令數字低至不再是威脅。」

不過還是有不少人已經很滿意,雖然官員都警告不要外遊,但在剛過去的長周末,仍然有超過500萬人進出機場。

