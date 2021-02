拜登指用不著大聲批評習近平 相信他深明打壓人權須付代價

【有線新聞】

總統拜登說,會繼續就人權問題發聲,已經向中國國家主席習近平表明,他必須反映美國的價值觀,但用不著公開談論香港和新疆等問題。他又指,習近平也很清楚,打壓人權會招致惡果。

拜登出席美國有線新聞網絡節目與民眾交流時,被主持問到上周與習近平通電話,拜登強調美國要為人權發聲,他亦有這樣做,通話兩小時期間已向習近平表明,自己作為美國總統,必須反映美國的價值觀。

但他指,用不著公開批評對方對香港、維吾爾人和台灣所做的事,他指習近平明白不同國家文化有不同規範,各國領袖都要遵從。

主持追問下,拜登強調人權問題會令中國招致惡果,還說習近平也清楚這一點,他向對方明言,美國會重塑在國際領域上為人權發聲的角色,而中國正努力成為全球領袖,但要成功必須先得到各國信任。只要中國繼續有違背基本人權的行徑,就難以擔當國際領袖。

