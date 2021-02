【KTSF】

舊金山(三藩市)政府準備在灣景區(Bayview)的SF Market開設新的新冠疫苗接種站。

為了加快新冠疫苗接種,舊金山政府宣布夥拍Sutter Health,將在灣景區Rankin Street的SF Market開設新的疫苗接種站,由於目前疫苗供應有限,民眾必須提前預約,早前當局因為疫苗數量不足暫時停止另外兩個疫苗接種站運作。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。