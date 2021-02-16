舊金山華埠新增三幅壁畫慶祝農曆牛年（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

慶祝農曆牛年，舊金山華埠新增三幅由灣區藝術家創作的壁畫。

新增的三幅壁畫，分別位於舊金山華埠Kearny街631號的嶺南小館、Jackson街699號的同樂飯店，以及Clay街760號明珠酒樓，而壁畫主題都配合宣傳新冠病毒的安全意識，這三幅壁畫分別由兩位華裔以及一位非裔壁畫師創作。

壁畫師黃停雲（Samantha Huang）說：「我的靈感來自於我看過的舊卡通，比如和我一起長大的卡通人物，這是我的第一個壁畫項目，也是一個很好的學習經驗，我想從此我知道該怎麼做壁畫了。」

這個壁畫項目是一個全新試點計劃，由舊金山中華文化中心與舊金山市府經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）、舊金山創意團，以及在疫情之後才成立的美繪空間Paint the Void共同合作，撥款10萬元，將招募30名壁畫師參與項目創作。

舊金山中華文化中心策展人梁凱瑤（Hoi Leung）說：「希望我們的年輕藝術家，以及華埠不同的文化工作者，都可以為華埠出一份力。」

主辦方還希望在疫情期間，能為這些藝術家提供一個收入來源，該項目至今已招募27位壁畫師，以及確認了29個壁畫場地，主要在舊金山新冠病毒病例較多的社區，例如訪谷區、米慎區、灣景區、華埠、市中心，以及田德隆區等，迄今為止，已有12名壁畫師完成了12幅作品。

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