舊金山華埠新增三幅壁畫慶祝農曆牛年（視頻）

慶祝農曆牛年,舊金山華埠新增三幅由灣區藝術家創作的壁畫。

新增的三幅壁畫,分別位於舊金山華埠Kearny街631號的嶺南小館、Jackson街699號的同樂飯店,以及Clay街760號明珠酒樓,而壁畫主題都配合宣傳新冠病毒的安全意識,這三幅壁畫分別由兩位華裔以及一位非裔壁畫師創作。

壁畫師黃停雲(Samantha Huang)說:「我的靈感來自於我看過的舊卡通,比如和我一起長大的卡通人物,這是我的第一個壁畫項目,也是一個很好的學習經驗,我想從此我知道該怎麼做壁畫了。」

這個壁畫項目是一個全新試點計劃,由舊金山中華文化中心與舊金山市府經濟及勞動力發展辦公室(OEWD)、舊金山創意團,以及在疫情之後才成立的美繪空間Paint the Void共同合作,撥款10萬元,將招募30名壁畫師參與項目創作。

舊金山中華文化中心策展人梁凱瑤(Hoi Leung)說:「希望我們的年輕藝術家,以及華埠不同的文化工作者,都可以為華埠出一份力。」

主辦方還希望在疫情期間,能為這些藝術家提供一個收入來源,該項目至今已招募27位壁畫師,以及確認了29個壁畫場地,主要在舊金山新冠病毒病例較多的社區,例如訪谷區、米慎區、灣景區、華埠、市中心,以及田德隆區等,迄今為止,已有12名壁畫師完成了12幅作品。

