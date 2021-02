影評：《Minari》誠懇、溫馨的新美國移民故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個韓裔移民家庭,從加州搬到阿肯色州,追尋美國夢的故事。這是《電影試片室》遴選出2020年的最佳影片。

80年代的美國,年輕父親Jacob 帶著妻子Monica 和兩個孩子,從加州搬到阿肯色州的一個小鎮。新房子由車廂改建,還帶著輪子。夫妻倆在一家辨別小雞性別的工廠工作。Jacob 上班以外的時間,在五英畝的後院設立種植蔬菜的菜園。眼看妻子受忽略,把岳母Soonja 從南韓接了過來,全家也逐漸適應在郊外的新生活。兒子David 開始時,不喜歡和祖母親近,嫌她不會烘餅乾,而會罵粗話。但後來也因為自己調皮被罰,祖母為自己說話,祖孫倆也開始培養出一段感情。於此同時,父親Jacob 的菜園也一波三折,甚至威脅到夫妻倆的感情。這家庭的美國夢,也頻臨演變成噩夢。最終能否共患難、實現夢想?

影片從男童眼中,觀察家庭所面對的一系列挑戰。這個家庭經歷的喜怒哀樂,也是很多人同樣走過的路。劇情溫馨、感人。劇本由美籍韓裔編劇/導演Lee Isaac Chung,取材自自己家庭和童年經歷撰寫。劇本中的一些對白,也突顯導演的一些人生觀。這是在美國影片中,少見的亞裔和新移民故事。

雖然是部寫實片,電影也帶有不少幽默鏡頭,引發笑中帶淚的滿足。除了男主角Steven Yuen ,演的父親讓觀眾感受他破釜沉舟實現夢想的決心之外,電影軸心男童與祖母的感情,也叫人感動。首度演戲的Alan Kim 和老將演員尹汝貞功不可沒。加上代夢幻色彩的攝影與配樂,將大家帶進這個家庭的生活中,感同身受。看過之後,意猶未盡,並祝福這個家庭能夠夢想實現。

《Minari》在Sundance 影展中,獲得評審和觀眾大獎。今年也獲得影評人選擇大獎的10項提名。電影獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影在聖荷西的Westwind Capitol 汽車戲院上映。觀眾也可以到電影網站買票觀看。網址是:screeningroom.a24films.com

電影網頁:https://a24films.com/films/minari

“Minari” is that New America immigrant story that warms your heart and soul

“Screening Room” reviews “Minari”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/minari

Now showing at San Jose’s Westwind Capitol Drive-in and streaming on this website: screeningroom.a24films.com