【KTSF 陳嘉琪報道】

新年新氣象,大家過年時候,有沒有買新衣的習慣呢?本集農曆新年專題,記者陳嘉琪帶大家到舊金山(三藩市)華埠買新衣,以及學習如何擺放盤菜。

