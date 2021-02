舊金山華埠社區舞龍舞獅迎新年 吳彥祖籲團結對抗歧視

【KTSF 陳嘉琪報道】

因應疫情,舊金山(三藩市)今年沒有官方慶祝農曆新年的活動,不過在華埠,社區自行組織,以舞龍舞獅及炮杖迎接新年,知名華裔演員吳彥祖亦特地出席,呼籲大家團結對抗歧視。

雖然沒有官方的慶祝活動,但在華埠節日氣氛一樣濃厚,社區組織的新春慶典由剪綵開始,一眾嘉賓幫醒獅點睛,舞龍舞獅將去年的厄運去除,祈求新一年風調雨順,當然亦不少得燒炮杖。

市長布里德表示,過去一年的確很難捱,舊金山的疫情遠比其他縣市控制得好,很大部分歸功於華裔市民一直嚴格遵守防疫措施。

布里德說:「這裡很興奮,亦有喜悅,正是迎來新一年的基本、正面的能量,疫苗已經有了,我們知道接種並沒有想像中迅速,但工作在進行中。」

中華總商會會長區國雄表示,疫情漸漸穩定後,復甦將會是一大難題,商會會盡一切辦法宣傳華埠,協助小商業,希望市府亦加大力度振興經濟。

中華總商會會長區國雄(Eddie Au)說:「今年最大影響是小商業,尤其是餐館,餐館是我們華埠的命脈,有餐館才有華埠,一般都是希望今年疫情過去,等他們回復正常,希望市府多照顧,尤其是餐飲業。」

知名演員吳彥祖(Daniel Wu)亦有出席周五的活動,他表示,過去一年,不斷目睹亞裔無辜受歧視、遇襲的情況,令他感到相當憤怒,亦忍無可忍,因此藉此機會,他想站出來告訴大家,默默承受並不能解決問題。

吳彥祖說:「要告訴大家,其實我們不接受,這陣子,我們大家都知道,不只是華人,所有亞洲人是承受很多困難,今年,尤其是種族歧視這種,所以想過來這裡,向大家講講,大家可以一起團結,去面對這個問題。」

華埠的炮仗聲此起彼落,另一邊廂,施工近3年,位於Sacramento街的黃顯護遊樂場亦選擇於周五正式對外開放。

社區青年中心行政主任溫靜婷(Sarah Wan)說:「既然這樣,不如就趁新年這個大日子,大年初一,在此可以做一個舞獅的表演,與大家慶祝一下,希望帶一點喜慶氣氛給華埠,亦希望華埠生意更好,個個都龍馬精神,心想事成。」

溫靜婷表示,與黃顯護遊樂場相連的一個俱樂部因為是室內會場,預計3月份才會正式啟用,屆時將會成為市府其中一個社區學習中心,初步計劃招收12名住在散房及公屋學童,支援他們遙距上課。

另外,俱樂部亦是社區住客聯會一班長者定期開會的地方。

社區住客聯會主席梁榮浩說:「我感覺這裡是第二個家庭,可以說是讓長者一個很廣闊的天空,還有生活、唱歌、跳舞,特別是學習新的知識,還有社區各方面的資訊。」

因為疫情關係,今年的農曆新年花車巡遊已經取消,不過慶祝節目如常,將會在2月20日星期六晚上6時,在電視上播出特備節目,內容一樣精彩,大家一定要留意。

