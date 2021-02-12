舊金山華埠社區舞龍舞獅迎新年 吳彥祖籲團結對抗歧視

【KTSF 陳嘉琪報道】

因應疫情，舊金山（三藩市）今年沒有官方慶祝農曆新年的活動，不過在華埠，社區自行組織，以舞龍舞獅及炮杖迎接新年，知名華裔演員吳彥祖亦特地出席，呼籲大家團結對抗歧視。

雖然沒有官方的慶祝活動，但在華埠節日氣氛一樣濃厚，社區組織的新春慶典由剪綵開始，一眾嘉賓幫醒獅點睛，舞龍舞獅將去年的厄運去除，祈求新一年風調雨順，當然亦不少得燒炮杖。

市長布里德表示，過去一年的確很難捱，舊金山的疫情遠比其他縣市控制得好，很大部分歸功於華裔市民一直嚴格遵守防疫措施。

布里德說：「這裡很興奮，亦有喜悅，正是迎來新一年的基本、正面的能量，疫苗已經有了，我們知道接種並沒有想像中迅速，但工作在進行中。」

中華總商會會長區國雄表示，疫情漸漸穩定後，復甦將會是一大難題，商會會盡一切辦法宣傳華埠，協助小商業，希望市府亦加大力度振興經濟。

中華總商會會長區國雄（Eddie Au）說：「今年最大影響是小商業，尤其是餐館，餐館是我們華埠的命脈，有餐館才有華埠，一般都是希望今年疫情過去，等他們回復正常，希望市府多照顧，尤其是餐飲業。」

知名演員吳彥祖（Daniel Wu）亦有出席周五的活動，他表示，過去一年，不斷目睹亞裔無辜受歧視、遇襲的情況，令他感到相當憤怒，亦忍無可忍，因此藉此機會，他想站出來告訴大家，默默承受並不能解決問題。

吳彥祖說：「要告訴大家，其實我們不接受，這陣子，我們大家都知道，不只是華人，所有亞洲人是承受很多困難，今年，尤其是種族歧視這種，所以想過來這裡，向大家講講，大家可以一起團結，去面對這個問題。」

華埠的炮仗聲此起彼落，另一邊廂，施工近3年，位於Sacramento街的黃顯護遊樂場亦選擇於周五正式對外開放。

社區青年中心行政主任溫靜婷（Sarah Wan）說：「既然這樣，不如就趁新年這個大日子，大年初一，在此可以做一個舞獅的表演，與大家慶祝一下，希望帶一點喜慶氣氛給華埠，亦希望華埠生意更好，個個都龍馬精神，心想事成。」

溫靜婷表示，與黃顯護遊樂場相連的一個俱樂部因為是室內會場，預計3月份才會正式啟用，屆時將會成為市府其中一個社區學習中心，初步計劃招收12名住在散房及公屋學童，支援他們遙距上課。

另外，俱樂部亦是社區住客聯會一班長者定期開會的地方。

社區住客聯會主席梁榮浩說：「我感覺這裡是第二個家庭，可以說是讓長者一個很廣闊的天空，還有生活、唱歌、跳舞，特別是學習新的知識，還有社區各方面的資訊。」

因為疫情關係，今年的農曆新年花車巡遊已經取消，不過慶祝節目如常，將會在2月20日星期六晚上6時，在電視上播出特備節目，內容一樣精彩，大家一定要留意。

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