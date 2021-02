加州染疫死亡人數超越紐約州

【KTSF】

全國的新型肺炎住院人數下降至接近3個月以來最低水平,新症則連續第四日維持在10萬以下,比對1月最高紀錄時大幅下降,不過每天的死亡人數就還是在3千以上,其中加州超越紐約州,成為全國累計最多人染疫死亡的州分。

根據Johns Hopkins大學,加州累積染疫死亡人數在周四達到45,639人,超越了原來全國最多人死亡的紐約的45,453人。

與此同時,加州也面對疫苗短缺的問題,洛杉磯更因此要臨時關閉5個大型疫苗接種場地,包括道奇球場。

洛杉磯市長周三表示,他們的Moderna第一劑疫苗將會在周四耗盡,所以從周五開始就要關閉5個接種場地,至再有疫苗供應為止,預計最快要到下星期二或者星期三才會重開。

