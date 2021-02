維族人憂土耳其為取得中國疫苗引渡維族人到中國

【KTSF 吳倩妤報導】

土耳其有數十名維吾爾族人周二到中國大使館外集會示威,要求中國當局公佈他們在新疆的家人下落,至少4名示威者被警方帶走,有維吾爾族人擔心,土耳其為了獲得中國製造的疫苗,可能會引渡維族人去中國受審。

這數十名維吾爾族人手持被關入中國拘留營的親人照片,他們說已有數個月未收到新疆家人消息,土耳其派出警察在場戒備,集會人士只能聚集在大使館近千呎外,警方又阻止記者採訪,並將至少4名示威者帶上警車。

多年來中國以反恐為理由,將超過100萬的維吾爾族人和其他穆斯林少數民族,關入名為「再教育營」的監獄和拘留所。

土耳其一直以來被視為維吾爾族人逃離中國迫害的避風港,但由於近年來土耳其與中國經濟聯繫越來越緊密,因此對維吾爾族人問題很少發聲,特別是新型肺炎疫情發生之後,更加不會批評北京在新疆的所作所為。

而中國是土耳其主要的疫苗供應商,中方原本承諾會在1月底前提供3千萬劑疫苗,但至今交貨量不足一半,被質疑遲遲不交貨,很可能是要逼土耳其政府將維吾爾族人遣返中國受審,特別是近月來土耳其警方大規模逮捕約50名維吾爾族人,並送往驅逐中心,有議員就擔心,土耳其秘密和中國達成協議,用這些維族人交換疫苗。

目前土耳其約有5萬名自新疆流亡的維吾爾人,中國近年多次要求土耳其引渡透過網路鼓吹「恐怖主義」的維吾爾人,不過引渡要求都未獲准。

中國人大常委會去年底正式批准中國與土耳其在2017年簽署的雙邊引渡條約,但土耳其國會至今仍未確認條約,而中國及土耳其都否認引渡法案是針對維吾爾族人。

