NBA球星Kobe墜機意外 當局指機師違規飛進濃霧所致

【KTSF 江良慧報導】

NBA湖人球星Kobe Bryant去年1月26日和女兒以及另外7人乘坐直升機時墜機死亡,國家運輸安全委員會(NTSB)周二表示,當時機師違反訓練及聯邦飛行條例飛進濃霧,迷失方向,最終導致飛機墜毀。

國家運輸安全委員會副主席Bruce Lansberg說:「我為這撞機感到難過,我們說這是撞機而並非意外,我認為要明白這分別很重要,意外是不可預見的事,無法預測的,很不幸這並非如此,我們很清楚發生何事,基本明白為何會發生,而且我們絕對知道怎樣預防這種撞機。」

調查人員表示,若當日機師依賴機上的儀器,而並非靠自己肉眼控制直升機,墜機很可能就不會發生。

調查人員相信,機師開進濃霧後迷失空間方向,墜機前他與航管人員通話,說自己在爬升並且接近衝出雲層,但經調查後發現,其實直升機當時正傾斜左轉,並且在加速下降。

NTSB周二開會,除了要決定飛機墜毀原因外,還會提出安全建議,避免再發生同類事件。

