NBA球星Kobe墜機意外 當局指機師違規飛進濃霧所致

【KTSF 江良慧報導】

NBA湖人球星Kobe Bryant去年1月26日和女兒以及另外7人乘坐直升機時墜機死亡，國家運輸安全委員會（NTSB）周二表示，當時機師違反訓練及聯邦飛行條例飛進濃霧，迷失方向，最終導致飛機墜毀。

國家運輸安全委員會副主席Bruce Lansberg說：「我為這撞機感到難過，我們說這是撞機而並非意外，我認為要明白這分別很重要，意外是不可預見的事，無法預測的，很不幸這並非如此，我們很清楚發生何事，基本明白為何會發生，而且我們絕對知道怎樣預防這種撞機。」

調查人員表示，若當日機師依賴機上的儀器，而並非靠自己肉眼控制直升機，墜機很可能就不會發生。

調查人員相信，機師開進濃霧後迷失空間方向，墜機前他與航管人員通話，說自己在爬升並且接近衝出雲層，但經調查後發現，其實直升機當時正傾斜左轉，並且在加速下降。

NTSB周二開會，除了要決定飛機墜毀原因外，還會提出安全建議，避免再發生同類事件。

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