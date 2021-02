印度北部冰川崩裂增至32人亡 約165人失蹤

【KTSF 吳倩妤報導】

印度北部冰川崩裂,至星期二增至32人死亡,大約165人失蹤。

當局派出飛機、直升機及救生艇搜救,在下游山邊尋回多具遺體,附近有村落亦被大水沖毀,具體死傷及失蹤人數仍在統計。

喜馬拉雅山南達德維冰川星期日發生崩塌,撞向兩個水電站和下游村落,先後有兩批工人被困在兩條隧道內,由於大量岩石及泥土阻塞隧道入口,救援人員要出動重型剷泥車,並已經從其中一條較小的隧道救出12人,但估計仍有35人困在主要隧道。

當局說至今未能與這批工人聯絡,未知他們身處的位置。

根據美國衛星公司Planet的圖像资料顯示,山脊上有大量塵土痕跡,相信冰川破裂很可能是由山崩或雪崩造成,而碰撞中由摩擦產生的熱量,可能是導致冰雪大量融化,最終變成洪水的原因,而不是最初懷疑的冰川湖破裂。

早前亦有科學家團隊指,冰川在旱季崩塌的原因可能與氣候暖化,或上週大雪後融雪有關,亦有人懷疑是與企業在山上的爆破工程有關。

