印度北部冰川崩裂增至32人亡 約165人失蹤

【KTSF 吳倩妤報導】

印度北部冰川崩裂，至星期二增至32人死亡，大約165人失蹤。

當局派出飛機、直升機及救生艇搜救，在下游山邊尋回多具遺體，附近有村落亦被大水沖毀，具體死傷及失蹤人數仍在統計。

喜馬拉雅山南達德維冰川星期日發生崩塌，撞向兩個水電站和下游村落，先後有兩批工人被困在兩條隧道內，由於大量岩石及泥土阻塞隧道入口，救援人員要出動重型剷泥車，並已經從其中一條較小的隧道救出12人，但估計仍有35人困在主要隧道。

當局說至今未能與這批工人聯絡，未知他們身處的位置。

根據美國衛星公司Planet的圖像资料顯示，山脊上有大量塵土痕跡，相信冰川破裂很可能是由山崩或雪崩造成，而碰撞中由摩擦產生的熱量，可能是導致冰雪大量融化，最終變成洪水的原因，而不是最初懷疑的冰川湖破裂。

早前亦有科學家團隊指，冰川在旱季崩塌的原因可能與氣候暖化，或上週大雪後融雪有關，亦有人懷疑是與企業在山上的爆破工程有關。

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