耶魯大學華裔研究生中槍亡 兇徒在逃

【KTSF 吳倩妤報導】

就讀耶魯大學的26歲華裔研究生Kevin Jiang，上週在康州New Heaven中槍死亡，警方正在追捕疑犯。

一名住在現場附近的人回憶當時的情景指，他聽到一聲槍響，然後是一個女人的尖叫聲，接著又有幾聲槍響。

多個目擊者證實，至少聽到3至6次槍響，他的鄰居指，看起來像是一次有預謀的殺人事件，不像是隨機犯案。

警方在週六晚8點半左右接到報警，在紐黑文的East Rock街區的Lawrence街，發現了Jiang的屍體，證實死者是住在西New Heaven，26歲的Jiang，耶魯大學稍後證實，死者是該校環境學院2022屆的碩士學生。

耶魯大學社區和Jiang參與的組織都表示無法相信事件，Jiang曾經參加國民護衛隊，生前是三一浸信會的成員，Jiang的Facebook顯示，他在上星期剛剛訂婚，而下星期是他的27歲生日。

認識死者的人表示，不知道兇徒為什麼要槍擊這個年輕人，有人表示看到一架小型黑色的車快速離開現場，警方正在搜尋疑犯的車輛和駕車人身份。

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