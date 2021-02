耶魯大學華裔研究生中槍亡 兇徒在逃

【KTSF 吳倩妤報導】

就讀耶魯大學的26歲華裔研究生Kevin Jiang,上週在康州New Heaven中槍死亡,警方正在追捕疑犯。

一名住在現場附近的人回憶當時的情景指,他聽到一聲槍響,然後是一個女人的尖叫聲,接著又有幾聲槍響。

多個目擊者證實,至少聽到3至6次槍響,他的鄰居指,看起來像是一次有預謀的殺人事件,不像是隨機犯案。

警方在週六晚8點半左右接到報警,在紐黑文的East Rock街區的Lawrence街,發現了Jiang的屍體,證實死者是住在西New Heaven,26歲的Jiang,耶魯大學稍後證實,死者是該校環境學院2022屆的碩士學生。

耶魯大學社區和Jiang參與的組織都表示無法相信事件,Jiang曾經參加國民護衛隊,生前是三一浸信會的成員,Jiang的Facebook顯示,他在上星期剛剛訂婚,而下星期是他的27歲生日。

認識死者的人表示,不知道兇徒為什麼要槍擊這個年輕人,有人表示看到一架小型黑色的車快速離開現場,警方正在搜尋疑犯的車輛和駕車人身份。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。