世衛專家指新型冠狀病毒不可能由武漢研究所洩漏

【有線新聞】

到中國考察的世衛專家組指,新型冠狀病毒不可能由武漢研究所洩漏;認為病毒很可能來自天然宿主,病毒經過跨區傳播才到華南海鮮市場。

世衛專家組指到武漢實地考察,儘管對病毒的整體認知沒有翻天覆地的改變,但就加深了對病毒細節的了解,其中有説法稱病毒是從武漢病毒研究所洩漏。專家組指研究所狀態良好、可能性極微,無需要繼續由此方向追蹤。

專家組認為,新型冠狀病毒很可能來自天然宿主,在蝙蝠和穿山甲找到相似的病毒,但由於武漢遠離蝙蝠棲息地,病毒不太可能直接於武漢由蝙蝠感染人類,可能是再經其他動物傳播。

在先爆發感染群組的華南海鮮市場,找不到動物對病毒檢測呈陽性反應,但就找到有確定或有機會感染病毒的兔和竹鼠,會展開下一階段分析。

海鮮市場產品來自世界各地,專家組指冷藏食物傳播鏈是另一個追蹤方向,病毒能於冰凍環境存活,考察工作不應該受地理限制,下一步應研究各地的蝙蝠。

專家組成員安巴雷克稱︰「其中一個潛在傳播途徑,從某動物一直到華南海鮮市場,可能途徑漫長迂迴,並涉及跨區移動。」

專家組又指需要血液樣本,才可分析病毒是否比所知早一步傳播。

有份協助調查的中方代表則指無證據證明病毒於前年12月底前,就已經於武漢傳播。

