變種病毒在美國快速傳播 運輸部長需隔離檢疫兩周

【KTSF 江良慧報導】

新上任的聯邦運輸部長布提捷因為一名近身護衛確診，而要隔離檢疫14天，另外，美國的新型肺炎疫情似有改善跡象，最新數字顯示，新症下降接近兩成，全國住院率也有下降，不過令人擔心的是，病毒其中一種變種在美國快速傳播。

新症減少，住院人數減少，接種疫苗的人增加，這些趨勢可否持續？

Jorge Rodriguez醫生說︰「情況有改善，但是尚未結束，好一陣子都不會。」

傳播迅速的變種病毒已經在超過30個州出現。

Rochelle Walensky醫生說︰「變種病毒繼續散播，繼續令人擔心，而且也威脅可能逆轉，近期我們所見的正面趨勢。」

CDC表示會加強追踪方面的工作／

Peter Hotez醫生說︰「我們要盡快做的明顯就是讓美國人接種疫苗。」

到目前為止,現有疫苗似乎對在英國發現的變種病毒株有效。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說︰「對南非的351比較沒有效，但希望我們可以令病毒更受控，當有跡象形式那病毒成為主流時。」

接種疫苗的整體步伐也在改善，星期六在美國接種了180萬劑疫苗，若每天都可以這樣，便可以佔得先機。

在分發的疫苗當中，有72%已經接種到人體內，全國就有超過980萬人已經完成接種，紐約的Citi球場也將會在週三成為大型疫苗接種場地。

不過美國每天平均死亡人數就仍然維持在3,000以上，有9個州的死亡人數更不斷上升。

Celine Gounder醫生說︰「我們現在看到的其實是冬季假期的後果，聖誕新年後，所以是6至8星期後，患者因此死亡。」

但有不少州分開始放鬆限制，艾奧瓦州不再強制戴口罩，雖然衛生專家都叫他們三思。

Walensky醫生說︰「我們真的要維持所有可以減慢的措施，才能讓大流行受控。」

在佛州Tampa Bay，海盜的球迷就像是沒有疫情一樣慶祝。

CDC承諾會在這個星期公佈學校重開的指引，芝加哥教師工會和校區僵持一個星期後，終於就如何重開學校達成協議。

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