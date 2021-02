變種病毒在美國快速傳播 運輸部長需隔離檢疫兩周

【KTSF 江良慧報導】

新上任的聯邦運輸部長布提捷因為一名近身護衛確診,而要隔離檢疫14天,另外,美國的新型肺炎疫情似有改善跡象,最新數字顯示,新症下降接近兩成,全國住院率也有下降,不過令人擔心的是,病毒其中一種變種在美國快速傳播。

新症減少,住院人數減少,接種疫苗的人增加,這些趨勢可否持續?

Jorge Rodriguez醫生說︰「情況有改善,但是尚未結束,好一陣子都不會。」

傳播迅速的變種病毒已經在超過30個州出現。

Rochelle Walensky醫生說︰「變種病毒繼續散播,繼續令人擔心,而且也威脅可能逆轉,近期我們所見的正面趨勢。」

CDC表示會加強追踪方面的工作/

Peter Hotez醫生說︰「我們要盡快做的明顯就是讓美國人接種疫苗。」

到目前為止,現有疫苗似乎對在英國發現的變種病毒株有效。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說︰「對南非的351比較沒有效,但希望我們可以令病毒更受控,當有跡象形式那病毒成為主流時。」

接種疫苗的整體步伐也在改善,星期六在美國接種了180萬劑疫苗,若每天都可以這樣,便可以佔得先機。

在分發的疫苗當中,有72%已經接種到人體內,全國就有超過980萬人已經完成接種,紐約的Citi球場也將會在週三成為大型疫苗接種場地。

不過美國每天平均死亡人數就仍然維持在3,000以上,有9個州的死亡人數更不斷上升。

Celine Gounder醫生說︰「我們現在看到的其實是冬季假期的後果,聖誕新年後,所以是6至8星期後,患者因此死亡。」

但有不少州分開始放鬆限制,艾奧瓦州不再強制戴口罩,雖然衛生專家都叫他們三思。

Walensky醫生說︰「我們真的要維持所有可以減慢的措施,才能讓大流行受控。」

在佛州Tampa Bay,海盜的球迷就像是沒有疫情一樣慶祝。

CDC承諾會在這個星期公佈學校重開的指引,芝加哥教師工會和校區僵持一個星期後,終於就如何重開學校達成協議。

