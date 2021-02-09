參院票決特朗普彈劾案合符憲法 可進入審訊階段

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的彈劾議案周二轉到國會參議院開始審訊，經過控辯雙方4小時辯論之後，參議員決定彈劾案合符憲法，可以繼續審訊下去。

國會參議院周二的辯論聚焦於特朗普彈劾案是否合符憲法，經過4小時辯論之後，以56票對44票裁定彈劾案合符憲法，可以繼續審訊下去。

特朗普的律師團隊，兩名法律專家David Schoen和Bruce Castor爭辯說，並沒有法律理據證明，一個卸任的總統要接受彈劾審訊，但控方和許多法律專家認為，由於特朗普在位時已經遭彈劾，因此特朗普必須面對彈劾審訊。

Schoen說：「參議院沒有司法理據審訊一位前總統，這位總統已卸任，現在是公民。」

民主黨聯邦眾議員兼彈劾案經理Joe Neguse說：「總統不能在任期末犯大罪，而逃避國會的應對。」

參議院是以56對44票，有6名共和黨籍參議員加入民主黨陣營，支持彈劾案繼續審訊。

特朗普面對的彈劾控罪就是「挑起國會大樓的騷亂」，參議院周三就會開始聽取控辯雙方的證詞，預料參議院的彈劾審訊會快速進行。

眾議院處理彈劾案的經理就希望將特朗普定罪，阻止特朗普日後再次擔任公職，參議院需要3分之2票數，即67票才能將特朗普定罪。

特朗普是歷來第一位總統遭第二度彈劾，也是歷來第一位總統在卸任後面對國會彈劾審訊。

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