參議院彈劾聆訊在即 特朗普一方批評是政治戲劇

【有線新聞】

前總統特朗普的彈劾聆訊,將於周二展開,特朗普一方批評是政治「騷」,彈劾負責人指鐵證如山,特朗普逃避責任注定會失敗。

彈劾前夕,特朗普的律師團隊向參議院提交長達78頁簡報,指今次聆訊由始至終都不是為了尋求公義,只是眾議院民主黨人,利用美國人見到國會遇襲的恐懼,爭取政治利益的自私行為,只是一場政治「騷」,強調特朗普在國會衝突前的演說,只用了少數「戰鬥」的字眼,而且是比喻的方式,整篇演詞中都無煽動叛亂、暴動犯法行為等的意味。

相反有提及在場的人會和平發聲,因此不應要他為小部分人的行為負責,又再次質疑彈劾不合憲,形容聆訊荒謬,要求取消。

眾議院回應指,特朗普有意圖煽動叛亂證據確鑿,認為他的行為沒有合理解釋,嘗試逃避責任只會徒勞。預料參議院周二展開聆訊時,會用最多4小時辯論聆訊是否合憲,之後以簡單多數表決,預料通過後,周三開始雙方會各有最多16小時陳詞,持續數天。

預計到下星期參議員可向雙方提問,期間可能會辯論及表決是否傳召證人,特朗普早前表明不會出席作供。

至於總統拜登會否關注彈劾聆訊,白宮發言人說拜登公務繁忙,沒時間亦不打算收看聆訊直播,但會與國會民主黨領袖保持密切溝通。

