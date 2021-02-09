舊金山市長布里德到華埠購物 鼓勵民眾支持小商業（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

為了鼓勵民眾農曆新年期間支持舊金山（三藩市）華埠小商業，市長布里德周一親臨華埠購物，此外，針對市府削減警察局經費有可能導致超過200名警員被解雇，布里德重申，她並沒有解雇警員的打算。

市長布里德周一臨時決定來到華埠Grant街一間水晶玉器店購物，最終她用138元購買了3條水晶手鍊，分別是黃水晶、虎眼石及白水晶，寓意增添財運、放鬆、治療及冥想。

布里德表示，過去一年，因為擔心疫情，令她壓力很大，同時，她亦知道疫情為市民帶來精神上及財政上的壓力，因此她特地過來支持小商業。

布里德說︰「有很多小商業掙扎求存，所有我用公餘時間來這裡幾間商舖，因為我想支持這個社區，亦想大家多留意華埠。」

警察局上星期公開，未來一年的初步預算，由於經費被削減近3700萬元，為了達到收支平衡，警局可能需要解雇超過200名警員。

舊金山近來發生多宗針對長者的暴力罪案，周末又有華裔父親送餐時被劫走汽車，雖然在車上的兒童最終被尋回，沒有受傷，但已經令民眾擔心治安問題，社區都不希望警力減少。

布里德強調，保障社區安全是她的首要任務，就算要削減預算，亦沒有打算要解雇警員。

布里德說︰「解雇警員並不在計劃之中，我們的確會在多個政府部門中有多個大幅度削減，但我不認為要解雇警員來平衡預算。」

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