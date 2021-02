舊金山市長布里德到華埠購物 鼓勵民眾支持小商業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了鼓勵民眾農曆新年期間支持舊金山(三藩市)華埠小商業,市長布里德周一親臨華埠購物,此外,針對市府削減警察局經費有可能導致超過200名警員被解雇,布里德重申,她並沒有解雇警員的打算。

市長布里德周一臨時決定來到華埠Grant街一間水晶玉器店購物,最終她用138元購買了3條水晶手鍊,分別是黃水晶、虎眼石及白水晶,寓意增添財運、放鬆、治療及冥想。

布里德表示,過去一年,因為擔心疫情,令她壓力很大,同時,她亦知道疫情為市民帶來精神上及財政上的壓力,因此她特地過來支持小商業。

布里德說︰「有很多小商業掙扎求存,所有我用公餘時間來這裡幾間商舖,因為我想支持這個社區,亦想大家多留意華埠。」

警察局上星期公開,未來一年的初步預算,由於經費被削減近3700萬元,為了達到收支平衡,警局可能需要解雇超過200名警員。

舊金山近來發生多宗針對長者的暴力罪案,周末又有華裔父親送餐時被劫走汽車,雖然在車上的兒童最終被尋回,沒有受傷,但已經令民眾擔心治安問題,社區都不希望警力減少。

布里德強調,保障社區安全是她的首要任務,就算要削減預算,亦沒有打算要解雇警員。

布里德說︰「解雇警員並不在計劃之中,我們的確會在多個政府部門中有多個大幅度削減,但我不認為要解雇警員來平衡預算。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。