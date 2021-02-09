舊金山劫車案兩童被帶走幸尋回 華裔父親談經過（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

2月6號星期六晚上舊金山Pacific Heights社區發生一宗驚魂劫車案，車上當時還有兩名幼童，後來在警方和公眾合力之下，終於在灣景區找到被劫車輛，兩名幼童也幸運地毫髮無傷，事主也就是幼童的爸爸表示，希望事件提醒大家賺錢不易，但更要注意安全。

這裡就是事發的地點，Jackson街2100號路段，當晚的8點45分，事主方紹宇（Jeffrey Fang）來這裡送餐，當時就把車子停在這個Driveway上面，然後在這邊送餐。

方紹宇說：「我很確定一下就能找到這個單位，所以我就說趕快進去一下就出來，因為確實很快，而且確實最後我是一分鐘之內就做完了，就出來了，但是我一出來，他就已經坐在我車上了，坐在我的駕駛座。」

事主方紹宇立即意識到匪徒要搶他的2014年本田銀灰色家庭休旅車，於是立即打開司機門，大聲叫匪徒下車，匪徒將車倒開到路中間後，突然下車，同時搶走了方紹宇手上的手機，事主於是又去追手機。

方紹宇說：「因為我是用手機賺錢，沒有辦法，這是我現在唯一的收入來源，孩子安全，車子沒動，他還不遠，我趕快去搶我的手機，把我的手機搶回來，我得靠這個賺錢呀，而且現代人的手機都是，所有的個人訊息都在上面，而且我的螢幕還是開著，沒有鎖起來。」

方紹宇跑了兩個路口後追上匪徒，但發現有共犯接應，不過方紹宇沒有放棄，匪徒最後還給事主手機，但又開車回到事發地點，開走了事主的家庭休旅車，裡面還有一名4歲女童，以及一名不到兩歲的男童。

方紹宇立即報警，舊金山警方立即派員到場了解情況，並通知加州公路巡警啟動Amber Alert追蹤被劫車輛和兩名幼童，許多民眾也紛紛在社交網站提供車輛線索。

警方在凌晨1點左右，於舊金山灣景區Fitzgerald Avenue 1200號路段找到了匪徒丟棄的車輛以及兩名孩童。

方紹宇說：「孩子狀況還好，我太太也是驚嚇過後，現在還在恢復當中，當然孩子目前看起來好，但是我們還在持續觀察中。」

方紹宇感謝警方和民眾的大力協助，讓孩子可以安全回家，而太太和3個小孩一年前剛從中國來美定居，不幸遇到疫情，生活不易，未來是否再做送餐工作，他仍在考慮中，但即使再做，也不會再把小孩帶在身邊。

方紹宇說：「這段時間先休息一下，也讓孩子平復一下，但是之前孩子會在車上，也是因為送餐的話，一定就是午餐和晚餐，那下午5點到晚上8、9點，有哪一家托兒中心是開著的。」

他還說，這次事件讓他吸取了教訓，即使為生計也要安全第一。

方紹宇說：「大家都是為了生活，辛苦的，就算再辛苦，維持希望，這個是一個教訓，那就從此以後自己注意，自己做好更多的防範措施，尤其是如果你是送餐，送貨像我一樣，你也準備一些自我防衛的東西，帶在身上，不是放在車上。」

方紹宇的朋友為他在GoFundMe網站籌款，目前已募款超過12萬元，警方目前仍在尋找嫌犯，並呼籲匪徒自首，有線索的民眾，可以致電舊金山警方(415) 575-4444。

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