舊金山劫車案兩童被帶走幸尋回 華裔父親談經過（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

2月6號星期六晚上舊金山Pacific Heights社區發生一宗驚魂劫車案,車上當時還有兩名幼童,後來在警方和公眾合力之下,終於在灣景區找到被劫車輛,兩名幼童也幸運地毫髮無傷,事主也就是幼童的爸爸表示,希望事件提醒大家賺錢不易,但更要注意安全。

這裡就是事發的地點,Jackson街2100號路段,當晚的8點45分,事主方紹宇(Jeffrey Fang)來這裡送餐,當時就把車子停在這個Driveway上面,然後在這邊送餐。

方紹宇說:「我很確定一下就能找到這個單位,所以我就說趕快進去一下就出來,因為確實很快,而且確實最後我是一分鐘之內就做完了,就出來了,但是我一出來,他就已經坐在我車上了,坐在我的駕駛座。」

事主方紹宇立即意識到匪徒要搶他的2014年本田銀灰色家庭休旅車,於是立即打開司機門,大聲叫匪徒下車,匪徒將車倒開到路中間後,突然下車,同時搶走了方紹宇手上的手機,事主於是又去追手機。

方紹宇說:「因為我是用手機賺錢,沒有辦法,這是我現在唯一的收入來源,孩子安全,車子沒動,他還不遠,我趕快去搶我的手機,把我的手機搶回來,我得靠這個賺錢呀,而且現代人的手機都是,所有的個人訊息都在上面,而且我的螢幕還是開著,沒有鎖起來。」

方紹宇跑了兩個路口後追上匪徒,但發現有共犯接應,不過方紹宇沒有放棄,匪徒最後還給事主手機,但又開車回到事發地點,開走了事主的家庭休旅車,裡面還有一名4歲女童,以及一名不到兩歲的男童。

方紹宇立即報警,舊金山警方立即派員到場了解情況,並通知加州公路巡警啟動Amber Alert追蹤被劫車輛和兩名幼童,許多民眾也紛紛在社交網站提供車輛線索。

警方在凌晨1點左右,於舊金山灣景區Fitzgerald Avenue 1200號路段找到了匪徒丟棄的車輛以及兩名孩童。

方紹宇說:「孩子狀況還好,我太太也是驚嚇過後,現在還在恢復當中,當然孩子目前看起來好,但是我們還在持續觀察中。」

方紹宇感謝警方和民眾的大力協助,讓孩子可以安全回家,而太太和3個小孩一年前剛從中國來美定居,不幸遇到疫情,生活不易,未來是否再做送餐工作,他仍在考慮中,但即使再做,也不會再把小孩帶在身邊。

方紹宇說:「這段時間先休息一下,也讓孩子平復一下,但是之前孩子會在車上,也是因為送餐的話,一定就是午餐和晚餐,那下午5點到晚上8、9點,有哪一家托兒中心是開著的。」

他還說,這次事件讓他吸取了教訓,即使為生計也要安全第一。

方紹宇說:「大家都是為了生活,辛苦的,就算再辛苦,維持希望,這個是一個教訓,那就從此以後自己注意,自己做好更多的防範措施,尤其是如果你是送餐,送貨像我一樣,你也準備一些自我防衛的東西,帶在身上,不是放在車上。」

方紹宇的朋友為他在GoFundMe網站籌款,目前已募款超過12萬元,警方目前仍在尋找嫌犯,並呼籲匪徒自首,有線索的民眾,可以致電舊金山警方(415) 575-4444。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。