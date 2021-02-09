農曆新年將至 舊金山警局呼籲民眾小心財物（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

本星期五是農曆新年，舊金山（三藩市）警察局呼籲民眾小心財物，盡量不要帶大量現金外出，並特別提醒市民提防有關疫苗的騙案。

舊金山警察局按照24年來的傳統，在農曆新年前舉辦防罪活動，呼籲市民注意個人安全，不過由於疫情關係，今年的規模小得多。

中央警察分局局長易文耀（Robert Yick）表示，除了增加巡警外，連便衣警員亦會增加，另外，他知道農曆新年期間市民會派利是，銀行可能比較繁忙，因此他已經下令警員多在銀行附近巡邏。

易文耀說︰「我知道有人習慣派利是，會常去銀行，如果長者要去銀行，請找人陪同，與家人一起去，或者指派一名家人代勞去銀行提款。」

警方表示，自疫情爆發以來，發生很多宗亞裔居民被歧視的事件，被指是病毒源頭，被罵「滾回中國」，局長Bill Scott重申，舊金山絕不容忍這類的事件，並已經設立中文熱線(415)558-5588，給居民報案及查詢案件。

局長亦指，市民是警方的線眼，遇到可疑情況請通知警方，家中的攝錄機錄到任何案發的經過，亦請提供給警方。

市長布里德表示，舊金山接連發生的暴力罪案，不少疑犯都是非洲裔，她重申，任何人在舊金山犯罪，都必須要負上責任。

布里德說︰「有些情況，疑犯是非洲裔，作為一個非洲裔女人，你們的市長，我會讓所有犯罪者負上責任，與社區及市參事會主席華頌善合作，我們並不支持這種行為。」

警方特別提醒要注意有關疫苗的騙案，指疫苗並不是有錢就買得到，如果有人致電通知有疫苗出售，但要提供個人資料，千萬不要上當，中央警局指暫未收到這類報告，但希望大家提前小心。

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