農曆新年將至 舊金山警局呼籲民眾小心財物（視頻）

本星期五是農曆新年,舊金山(三藩市)警察局呼籲民眾小心財物,盡量不要帶大量現金外出,並特別提醒市民提防有關疫苗的騙案。

舊金山警察局按照24年來的傳統,在農曆新年前舉辦防罪活動,呼籲市民注意個人安全,不過由於疫情關係,今年的規模小得多。

中央警察分局局長易文耀(Robert Yick)表示,除了增加巡警外,連便衣警員亦會增加,另外,他知道農曆新年期間市民會派利是,銀行可能比較繁忙,因此他已經下令警員多在銀行附近巡邏。

易文耀說︰「我知道有人習慣派利是,會常去銀行,如果長者要去銀行,請找人陪同,與家人一起去,或者指派一名家人代勞去銀行提款。」

警方表示,自疫情爆發以來,發生很多宗亞裔居民被歧視的事件,被指是病毒源頭,被罵「滾回中國」,局長Bill Scott重申,舊金山絕不容忍這類的事件,並已經設立中文熱線(415)558-5588,給居民報案及查詢案件。

局長亦指,市民是警方的線眼,遇到可疑情況請通知警方,家中的攝錄機錄到任何案發的經過,亦請提供給警方。

市長布里德表示,舊金山接連發生的暴力罪案,不少疑犯都是非洲裔,她重申,任何人在舊金山犯罪,都必須要負上責任。

布里德說︰「有些情況,疑犯是非洲裔,作為一個非洲裔女人,你們的市長,我會讓所有犯罪者負上責任,與社區及市參事會主席華頌善合作,我們並不支持這種行為。」

警方特別提醒要注意有關疫苗的騙案,指疫苗並不是有錢就買得到,如果有人致電通知有疫苗出售,但要提供個人資料,千萬不要上當,中央警局指暫未收到這類報告,但希望大家提前小心。

