San Mateo縣警上月在Tunitas Creek發現一具華裔女人的屍體,縣警周一證實,死者就是一個月前在海灘採蚌時被大浪捲走的女人。

San Mateo縣警對本台表示,上月10號星期日,37歲女事主Xuanxi He與丈夫在在半月灣以南約20英里的Pescadero州立海灘採蚌時,大浪把兩人從海邊石頭上捲走,丈夫獲救,而女事主失縱。

約兩星期之後,縣警在意外現場以北十多英里的Tunitas Creek發現一具亞裔女人的屍體,後來證實就是被浪捲走的華裔女事主。

