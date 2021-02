【KTSF】

聖荷西日本城一座紀念日本移民的紀念碑遭人塗鴉。

紀念碑上有兩個縮寫「DEKO」、「JBF」,一名咖啡店東主是在周一早上發現,這座重達1萬1千磅的花崗岩是從日本犬島運過來,作為岡山市和聖荷西結為姊妹市的禮物,也是日本城三個地標其中一個,紀念Issei拓荒者在一個世紀多前,從日本艱辛萬苦抵達聖塔克拉拉。

當地居民認為塗鴉應該不是出於種族動機,但是在疫情期間看到這樣的塗鴉令人難受,尤其最近日本城小型犯罪活動增加。

商家已經蒐集附近商家的攝像機視頻交給警方,希望能夠抓到塗鴉者。

