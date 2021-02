【KTSF】

拜登政府新任運輸部長布提捷從周一開始為期14天的居家隔離,因為他身邊一位保安人員確診感染新冠病毒。

布提捷周一早上做了檢測,結果呈陰性,沒有任何不適症狀。

早前,布提捷已經接種了新冠疫苗的第一劑,他會在14天隔離之後接種第二劑。

布提捷是印第安納州南本德市前市長,去年參選美國總統,是最年輕的參選人,曾就讀於哈佛大學及牛津大學兩所西方名校,跟隨美軍在阿富汗服過役,他是美國歷史上第一位公開出櫃的同性戀政府部長。

