涉推跌長者疑犯落網 影星吳彥祖指華裔正受攻擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

上個月底涉嫌在奧克蘭華埠推倒華裔長者的非洲裔嫌犯已經落網,針對近期當地暴力罪案激增,奧克蘭華埠商會周一邀集執法部門召開聯合記者會,提出因應對策,周一剛上任的奧克蘭市警局局長也到場表示重視。

奧克蘭華埠商會會長陳錫澎周一邀請第一天上任的奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong,還有阿拉米達縣地檢官Nancy O’Malley,與知名藝人吳彥祖等人,周一在奧克蘭華埠召開記者會,關注近期罪案頻發問題。

針對1月31日於華埠Harrison街800號路段一名91歲長者、一名60歲長者,還有一名55歲婦女共3人分別遭人從後推跌導致受傷一案,警方逮捕到嫌犯,並相信是同一人所為。

O’Malley說︰「我現在宣布已經提出起訴,剛剛局長說過的,對辯識身分的Yahya Muslim,起訴他3項襲擊罪名,共涉及3名受害人。」

警方還要進一步調查Muslim是否涉及仇恨犯罪,奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong說︰「我們會審視一切,在調查的過程中,我們都會探討這些問題:嫌犯的動機是甚麼?為什麼到華埠來?這些因素將決定我們尋求地檢處如何起訴。」

檢方稱,如果有證據顯示,嫌犯涉及仇恨犯罪,會加控仇恨犯罪。

警方呼籲華裔受害人踴躍舉報罪案,奧克蘭市警局也一定會調查案件,如果保持沉默,將會讓歹徒更加囂張,甚至專門跑到華埠犯案。

案發後華裔影星吳彥祖(Daniel Wu)和韓裔影星金大賢和華埠金城銀行一共提供3萬元賞金,給有線索破案的人。

吳彥祖周一也出席記者會,表示華裔正遭受攻擊,希望大家幫助華裔社區。

吳彥祖說︰「我在灣區長大,在灣區出生,在奧克蘭上學,我阿姨曾在Webster街開麵包店,所以我對奧克蘭華埠很熟,當我開始看到不斷在華埠發生這些罪案,我很不安,91歲長者被推跌,我爸爸就是91歲,同樣的事發生在我父親身上,真的難以想像。」

阿拉米達縣地檢官證實,在過去幾個星期甚至幾個月,該縣針對亞裔的犯罪明顯增加,她宣布會成立專責小組,負責處理涉及針對亞裔的犯罪。

O’Malley說︰「我們視它為仇恨犯罪,我們將其視為基於族裔,而敵視弱勢人口,而助長這些反亞裔的罪行,發生在奧克蘭甚至整個縣,跟我們所聽到稱呼疫情為中國病毒之類的說法有關。」

吳彥祖並在會後探視華埠商家,希望能為當地治安多盡一份心力,奧克蘭華埠商會也在招募義工,加強巡邏守望相助。

奧克蘭華埠商會會長陳錫澎(Carl Chan)說︰「我們不要政治化,第二,我們一定要和平理性去做,第三不可以打族裔主義牌,如果這三件事可以做到,我們歡迎大家幫助。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。