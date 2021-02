San Mateo縣有長者誤信錯誤訊息 對接種疫苗感猶疑（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東北醫療中心周一和聖馬刁縣縣議會主席David Canepa舉行記者會,說明該縣疫苗接種的情況,並透露縣內仍有部分長者對於接種疫苗態度猶豫,除了擔心副作用問題,也跟來自中國的錯誤資訊有關。

東北醫療中心位於Daly City的診所,半天可為50名會員接種疫苗,另外還為不願意進入診所的民眾設立drive-through免下車服務,預料可以提高接種人數。

不過該中心發現,儘管許多長者非常興奮能接種疫苗,卻有部分長者態度猶豫。

東北醫療中心醫療總監戴伯康(Kenneth Tai)說:「很多人還在觀望,因為有人仍質疑疫苗是否對不同的病毒株有效,有些人則擔心疫苗的副作用或長期影響,其他人還感覺不需要疫苗,因為他們不打算離家出門,也不想有新疫苗的副作用。」

戴百康也指出,目前美國使用的疫苗受到聯邦和加州認可,不過有些長者聽信錯誤資訊,寧可不打疫苗。

戴伯康說:「我們正在對抗錯誤資訊,來自中國和菲律賓等地媒體,聚焦跟疫苗相關的死亡,例如Pfizer和Morderna疫苗,卻缺乏任何證據,這個錯誤資訊真的助長了亞裔人口的恐懼和不信任。」

東北醫療中心表示,每位民眾注射疫苗之後,都會有15至30分鐘的觀察時間,確保沒有不適才能離開。

聖馬刁縣正聯合醫療機構為縣內合資格民眾施打疫苗,到2月4日為止,已經有73,043人,接種至少一劑疫苗,已接種兩劑疫苗的人數則為16,772人,以族裔來區分的話,打了疫苗的白人佔四成,拉美裔佔9%、亞裔佔28%、非洲裔佔1.4%。

根據官方數據,聖馬刁縣死亡案例,主要集中在60歲或以上長者,目前的疫苗計劃焦點在於讓65歲以上長者盡快而且能安全地接種疫苗。

聖馬刁縣議會主席David Canepa說:「在聖馬刁縣活動中心,我們一天最多可為2千至3千人接種疫苗,但是最大的問題在於,雖然我們可以全力接種,我們仍在等待州府和聯邦提供額外的疫苗。」

周一在記者會上,Canepa也針對近期針對華裔罪案頻發一事提出譴責,認為這不管發生在哪個城市都不能容忍。

Canepa說:「聖馬刁縣和我市議員角色,譴責任何人反對華裔社區的任何行動。」

想了解更多疫苗相關資訊,可以上聖縣疫苗官網:http://smchealth.org/covid-19-vaccination查閱。

