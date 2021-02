【KTSF】

明尼蘇達州一間診所周二發生槍擊案,據報有多人中槍,疑犯已被拘捕。

事發於Buffalo市Allina診所,該市人口約有15,000人,距明尼阿波利斯市西北方約40哩。

警方尚未透露有多少人中槍,或是否有人死亡,只透露有一人被扣查。

