加州疫苗接種人數持續上升 死亡及新症下降（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一去到南加州Petco Park球場匯報疫情,以及施打疫苗的進展,他表示州府與地方政府合作,正在加快為居民提供疫苗的速度,而疫情數據持續有好消息。

紐森說︰「應該向上的數字(疫苗)繼續向上,而應該向下的數字,包括新症個案、確診率、住院人數及需要深切治療的人數繼續下降,是令人鼓舞的消息。」

州府網站最新數據顯示,全州累計確診個案接近335萬宗,單日新增1萬宗左右,死亡人數累計44,150人,單日增加208人死於新型肺炎,而住院和ICU人數較兩星期前均大幅下降。

目前全州有470多萬人已經最少接種了一劑疫苗,紐森表示會與地方政府合作,加快為居民接種疫苗的步伐,目前加州正為1A類別即是醫護人員、長期護理中心的院友,以及1B類別65歲或以上人士、教育界人士、從事緊急服務,以及食物和農業人士接種疫苗。

大家可以瀏覽http://myturn.ca.gov網頁登記查看自己是否符合接種疫苗的資格。

