密州產前派對大炮裝置爆炸 男親友傷重不治

密歇根州一對準父母舉行產前派對,但派對上使用的一個小型大炮裝置突然發生爆炸,大砲的碎片擊中一個來參加派對的26歲男親友,他事後送院最終傷重不治。

密歇根州警方表示,上星期六傍晚,Gaines Township一個屋主在家舉行產前派對,期間他們使用了一個類似禮炮的大砲裝置,慶祝BB即將出生,但鳴炮時大砲突然爆炸,金屬碎片四散,擊中附近3輛停泊的車輛,以及擊中一名26歲來參加派對男親友Evan Thomas Silva。

該大砲是屋主拍賣得來,之前曾經使用過數次,警方說這台大炮內沒有用作發射的砲彈,所以懷疑是內裡的火藥導致大砲爆炸。

近年來,有越來越多父母會在產前派對上使用一些煙火裝置,來宣布胎中嬰兒性別,但這也導致一些嚴重事故,包括引發特大山火、飛機墜毀和參加派對的親友意外死亡。

