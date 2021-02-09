密州產前派對大炮裝置爆炸 男親友傷重不治

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密歇根州一對準父母舉行產前派對，但派對上使用的一個小型大炮裝置突然發生爆炸，大砲的碎片擊中一個來參加派對的26歲男親友，他事後送院最終傷重不治。

密歇根州警方表示，上星期六傍晚，Gaines Township一個屋主在家舉行產前派對，期間他們使用了一個類似禮炮的大砲裝置，慶祝BB即將出生，但鳴炮時大砲突然爆炸，金屬碎片四散，擊中附近3輛停泊的車輛，以及擊中一名26歲來參加派對男親友Evan Thomas Silva。

該大砲是屋主拍賣得來，之前曾經使用過數次，警方說這台大炮內沒有用作發射的砲彈，所以懷疑是內裡的火藥導致大砲爆炸。

近年來，有越來越多父母會在產前派對上使用一些煙火裝置，來宣布胎中嬰兒性別，但這也導致一些嚴重事故，包括引發特大山火、飛機墜毀和參加派對的親友意外死亡。

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